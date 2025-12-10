神預言？ 日內閣府才發宣導片！ 青森當晚即強震引熱議

日本青森縣東方外海昨（8日）晚間發生規模7.5強震。（示意圖／Pexels）





日本青森縣東方外海昨（8日）晚間發生規模7.5強震，而巧合的是，內閣府才在同一天上午發布最新防災宣導影片，提醒北海道到三陸海域可能出現「後發地震」、並要求民眾備妥緊急物資。影片一出、晚間就遇上大地震，時機敏感，也讓日本網路熱議「內閣府是神預言嗎？」

內閣府在宣導中指出，依據 311 大地震的科學資料，只要在千島群島、北海道太平洋海域、到東北的三陸海域，出現芮氏規模7.0以上地震，就會立即發布警報，因為後續可能接連發生更大規模的「後發地震」。

而這次青森強震，正位在日本海溝與千島海溝兩大巨大地震預測帶上。內閣府也警告，一旦此區發生規模9.1的超大地震，青森太平洋沿岸、岩手部分區域恐出現震度6強以上，災情將相當嚴重。

宣導中更提到，如果強震發生在冬季，大雪、低溫、房屋倒塌等因素，將讓死亡風險急速攀升。官方推估，日本海溝大地震可能造成19萬9千人死亡，千島海溝則可能突破10萬人，兩者都遠超過311東日本大震災。

內閣府呼籲民眾務必落實避難演練，冬天更要在床邊準備安全帽、手電筒與避難包，只要提前準備、地震發生時及早疏散，就能大幅降低災害損失。日本目前對後續可能的餘震，依然保持最高警戒。

