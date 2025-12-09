神預言？日本內閣府發影片示警震災「晚上就7.5地震」 民眾熱議

國際中心／倪譽瑋報導

8日晚間，日本青森縣外海發生規模7.5大地震，許多人紛紛避難。事後有日本民眾發現，地震當天上午，日本內閣府有發布防災宣導影片，提醒大家留意地震、備好緊急物資，結果晚上就發生大地震了，這讓許多日本人紛紛驚呼「太可怕了，好像他們早就預料到」、「真是巧合」。

日本青森大地震發生之前，內閣府在12月8日上午連發兩則宣導影片，提醒日本民眾小心日本海溝、千島海溝一帶可能發生巨大地震，並宣導「自助互助行動」告訴大家在地震當下如何應變，震後海嘯（津波）襲擊的速度、該撤離到哪邊，積雪中怎麼避難等等。

內閣府提出地震當下能採取的緊急避難方式。（圖／翻攝自日本內閣府）

地震若在冬天發生，建議防災物資中要顧及「保暖」品項。（圖／翻攝自日本內閣府）

上午影片發布後，晚上就發生了7.5大地震，事後許多日本人到內閣府防災官方頻道朝聖，「真是巧合」、「我從沒想過會在發片當天就發生一件大事」、「影片內容就是上傳當天發生的事情！」「你們是超能力者嗎？」「太可怕了，好像他們早就預料到會發生這種事似的…」「發布當天，青森縣發生6級以上地震，這是預言嗎？」

另據《朝日新聞》報導，地震發生後，青森、八戶等地傳出零星災情，建物劇烈晃動、物品掉落破碎。岩手縣同樣受到強震影響，不少民眾感受到異常，便陸續駕車赴大槌町花輪田地區集會所，緊盯電視新聞掌握海嘯狀況；當地自治會長不斷向高齡者確認身體狀況並發放毛毯，並指出此次避難速度明顯比以往更快「顯示民眾戒心提高。」

