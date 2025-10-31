資深記者鍾志鵬 / 台北報導

前啦啦隊女神粿粿婚內出軌，之前與老公范姜彥豐錄製《我們戀愛吧！》前往日本二度蜜月。在一個觀音廟，兩人向觀音祈求家庭幸福美滿，沒想到觀音菩薩神預言，粿粿抽到下籤：「似鴿飛來入籠、欲得翻身不得、南北東西都難出、此卦誠恨很無窮」，范姜彥豐當場傻眼。

神預言！粿粿問觀音與老公婚姻未來竟抽到下籤，范姜彥豐當時大傻眼。（圖／翻攝自《我們戀愛吧！》YOUTUBE）

觀音神預言！ 粿粿范姜彥豐甜蜜出外景抽到第七十四籤【下籤】

粿粿與老公范姜彥豐一起到日本錄影《我們戀愛吧！》，在節目中兩人表示，好久沒有一起度過兩人世界，難得也在日本第一次「一起做同一件事」，在節目中，可以明顯看到粿粿講話的時候，范姜彥豐目不轉睛、深情的看著粿粿。節目來到一處拜觀音的山洞，兩人向觀音祈求婚姻幸福美滿，也抽籤看觀音菩薩怎麼指點，范姜彥豐抽到中籤，粿粿卻抽到下籤。

第七十四簽 下簽

「似鴿飛來入籠、欲得翻身不得、南北東西都難出、此卦誠恨很無窮」

解曰：進身不得、退步為難、低頭直去、悉在其中。

粿粿當時說：這是也沒有希望的籤。范姜彥豐當時看到也傻眼。會解籤的一位師兄表示，這個籤很明顯的在告訴求籤者：「如果個性不改，不穩定，像鴿子飛來飛去，一定會飛入籠中會出大事。問題很難解決，事情也會不好收拾，心中怒氣與負面能量會很大。怎麼想問題都難以解決，這樣也不行、那樣也不行，但只要懂得低頭，問題能不能解，答案就在求籤人。」

網友紛紛留言表示：《此籤好靈喔》、《粿粿真的不聰明，這男人真的很愛粿粿 粿竟然不珍惜》、《感覺范姜彥豐真的蠻愛粿粿的》、《之前有多甜蜜，現在就多痛苦，回看這些甜蜜的畫面，現在就覺得有多麼的諷刺》、《范先生是愛妻顧家的好老公、好爸爸. 看得出來他是真心實意的. 女的有沒有過真心實意、有沒有愛過這個家要問她自己本人！》《“自入籠”這籤詩很靈驗啊！》

神預言！粿粿問觀音與老公婚姻未來竟抽到下籤，范姜彥豐當時大傻眼。范姜彥豐在節目中告訴粿粿「未來還有很多事要一起完成」。（圖／翻攝自《我們戀愛吧！》YOUTUBE）

神預言！粿粿問觀音與老公婚姻未來竟抽到下籤，范姜彥豐當時大傻眼。粿粿在節目中告訴范姜彥豐「親愛的老公！這輩子就跟定你了！」（圖／翻攝自《我們戀愛吧！》YOUTUBE）

