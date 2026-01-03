神預言？蔡上機去年早警告：2026川普將對委內瑞拉動武

委內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨遭到大規模空襲，市區火光四射。美國總統唐納·川普（Donald John Trump）證實美方發動攻擊，並宣布已逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦且將其押送離境。此舉意外印證命理老師蔡上機去年的預言，引發各界關注。

知名命理老師蔡上機。（圖／翻攝自蔡上機臉書）

網路流傳的畫面顯示，卡拉卡斯市區冒出猛烈火勢與濃煙。路透社透過比對先前的人造衛星影像，確認畫面中的市容與山脈特徵與卡拉卡斯相符。針對川普政府的軍事行動，委內瑞拉政府隨即表達強烈抗議，並要求聯合國立即召開安全理事會介入處理。

命理老師蔡上機去年曾在《中時新聞網》發文指出，2026年歲次丙午水馬年，煞氣落在西北與東方，而「五黃雙煞」則位於南方。他當時精準預言，位於南方的委內瑞拉恐遭川普發動戰爭，導致烽火連天與生靈塗炭，進而衝擊國際經貿秩序。

美國總統川普對委內瑞拉展開軍事行動。（圖／美聯社）

蔡上機進一步分析，川普生於1946年丙戌年，本命紫微斗數為廉貞星逢化忌星。由於2026年同屬丙年，廉貞化忌代表邪氣當道與反覆無常。他指出，新的邪惡軸心恐出自煞氣所在的西北方，即美國所在地，川普可能成為民主體制中的新獨裁者。

蔡上機當時警告，川普為了利益可能犧牲盟友，甚至與昔日敵手合作。他認為2026年將是「川普的全球之亂年」，其行為恐不僅毀壞全球自由貿易經濟，更可能讓世界陷入動盪不安，引發新戰亂或延續既有衝突，造成國際秩序混亂。

