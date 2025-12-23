神預言？蘇貞昌昔嗆「總統侵犯立法權」：民主岌岌可危

賴清德(左)被藍白立委(右)重砲轟毀憲亂政，蘇貞昌(中)過去的言論成為此際最佳註解。（合成圖／姚志平攝、資料照）

行政院長卓榮泰不副署財劃法、憲法法庭5人未達門檻即宣告憲訴法違憲，賴政府公然違法違憲，中華民國史上最大憲政危機延燒中。粉專挖出前閣揆、民進黨前主席蘇貞昌曾強調「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」，引發共鳴。

9.5萬追蹤的粉專「政知局」PO出一段影片，只見畫面中蘇貞昌表示：「當總統毀憲亂政，使國家混亂、社會不安、民生痛苦的這個時候，遭多數民意唾棄的此時此刻，如果你們還是護航、為總統護航，為虎作倀，選擇站在民意的對立面，不顧是非地支持總統的毀憲亂政，造成民生痛苦的行為，人民將看在眼裡，也必將作出嚴厲的制裁！總統違反黨國的分際，侵犯了立法權，違逆了三權分立的精神，罪證明確。憲政一旦受到傷害，民主、自由、人權就岌岌可危！」

2013年「九月政爭」期間，時任民進黨主席蘇貞昌發表談話，以毀憲亂政為名，號召立委聯署彈劾時任總統馬英九，而說出上述言論。

「蘇貞昌神預言？」政知局直呼：這段該拿去立法院播放給民進黨聽聽看，在野時很會演，執政時只會裝聾作啞作亂。

網友表示「句句都打在民進黨臉上」、「叫賴皇趕快來看這段」、「凡走過必留下痕跡，百姓最終會看清那些無恥的政客」、「在打賴萊爾的臉」、「換職位就換腦袋了」、「怎麼現在不出來說了」、「有先見之明」、「有嘴說別人，沒嘴說自己」、「電火球講的就是賴清德，講得真好」。

