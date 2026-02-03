神預言？謝典霖狂炫彰化白宮爭議 《鬼地方》作家再被讚先知

彰化旅德作家陳思宏完成彰化三部曲小說，先是以《社頭三姊妹》被讀者讚為神預言，如今《鬼地方》的白宮情節，再次被大讚是神預言的大神。(資料照，記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議長謝典霖開箱狂炫700坪「彰化白宮」豪宅惹議，巧合的是，旅德作家陳思宏2019年出版長篇小說「鬼地方」一書裡，就有寫到彰化永靖的白宮，再度被封為神預言，陳思宏表示，全台灣到處都有白宮，每一間華麗的白宮，都有很有趣的故事，彰化本來就是長那樣，他只是以文學轉化，寫下自己的目睹。

陳思宏以「鬼地方」奪得台灣文學金典獎，這幾天「彰化白宮」開箱文，讓小說裡頭的「永靖白宮」，進入真實的視覺白宮。陳思宏坦言，這真的「很誇飾」，一直都有人說他的小說寫得很誇張，很八點檔，很灑狗血，超不節制，但他從不覺得他的小說是「魔幻」。小說家面對世界，就是在小說裡以虛構回應，彰化本來就是長那樣，他只是以文學轉化，寫下自己的目睹。

陳思宏先後以《鬼地方》書寫永靖，以員林為背景寫出《樓上的好人》，最新作品則以社頭創作《社頭三姊妹》，完成個人創作的彰化三部曲。而他的作品在去年就傳出神預測，因為去年雙北世界壯年運動會世壯運翻譯頻出包，知名球評石明謹挖出，早在2022授旗時台北市長柯文哲與新北市長侯友宜致詞，背板就把「市長」的英文「mayor」誤寫成「major」，這段與《社頭三姊妹》的段落高度雷同。

如今「彰化白宮」開箱文再次讓「鬼地方」永靖白宮情節被討論，有民眾就留言「因為寫實，才顯得魔幻」、「謝謝你寫出這樣的真實！彰化人格外深刻地懂」，再一次用小說「神預測」真實世界。

彰化旅德作家陳思宏以書寫家鄉永靖的長篇小說「鬼地方」，奪得台灣文學金典獎。(資料照，記者劉曉欣攝)

