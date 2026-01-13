神預言！賴瑞隆初選勝出 鐵嘴名醫揭民調真相：根本是搏杯

民進黨2026年高雄市長初選民調今（13）日結果揭曉，由立委賴瑞隆勝出。醫師沈政男已先預言會由賴瑞隆勝出。醫師沈政男再度發文表示，他認為本次民調結果與抽樣誤差及政黨支持度比例有關，同時點出未來選戰的關鍵變數。

沈政男針對本次初選的三間民調機構，他分析賴瑞隆在此次初選民調領先柯志恩二十個百分點以上，主要是因為抽樣誤差所造成。他提出的證據是政黨支持度的綠營與藍白比例相當偏頗，因此批評用這樣的民調數據來決定黨內候選人，雖然表面上看似科學，其實性質上更接近是一種「搏杯」的儀式行為。

廣告 廣告

高雄市長民進黨黨內初選民調結果。（圖／民進黨中央提供）

針對雙方真實差距，沈政男推測賴瑞隆與柯志恩的實力相差應在幾個百分點以內。除了引用2024年立委不分區選票政黨比例作為佐證外，他指出民進黨幾位可能候選人數據相近，賴瑞隆甚至僅贏邱議瑩不到一個百分點，代表這是完全的政黨對決。他質疑高雄綠營與藍白政黨比例差距是否真會達到二十個百分點，並認為選民對民進黨派誰參選並無明顯偏好。

醫師沈政男精準預言賴瑞隆將在初選中勝出。（圖／中天新聞）

沈政男進一步分析，2026年高雄市長選戰的勝負關鍵將取決於中間選民，包含其年齡、性別、地緣分布以及他們關注的議題，這將是兩黨候選人的選戰重心。此外，他也提到賴瑞隆原先可能贏過邱議瑩更多，但從民調結果來看，似乎受到其小孩相關事情的影響，不過如今勝出，應該又會抱著小孩哭。

該篇貼文引發網友熱烈討論，許多留言稱讚分析準確。有網友表示沈醫師的分析神準、太厲害了，也有人直言柯志恩的機會來了。另有網友針對相關爭議留言指出，若學校不好好處理，以後會有苦頭吃，綠色報仇沒在客氣。此外，也有人留言表示最愛看沈政男分析柯志恩跟賴瑞隆的差距，或暗示民調內情「懂得都懂」。

延伸閱讀

賴瑞隆出線高雄市長初選 民進黨市黨部：團結勝選為最大目標

高雄市場初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選只輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩：會繼續為高雄努力