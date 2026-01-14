神預言？2歲兒指著Selina肚子說「寶寶出來」 任容萱爆姊姊二胎進度

任容萱今出席陽光基金會公益記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕任容萱今出席陽光基金會公益記者會和全聯佩樺圓夢社會福利基金會再度合作零錢捐，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒及家庭，陪伴每個孩子自信成長，她在記者會上和臉部有葡萄酒色斑顏損兒悠悠互動時，感動到紅了眼眶，感性分享燒傷顏損兒常因外貌差異承受異樣眼光，是外人難以想像的經歷。

然而她姊姊Selina任家萱也曾經歷火災舌吻，她說：「姊姊燒傷前非常愛漂亮，後來受傷的部位不只臉，大面積身體也是，她經歷很長時間復健，現在依然活得很有自信。」

她提到姊姊受傷復健的那幾年，家人在旁邊能做的有限，陪伴復健時，只能說「加油再做一組，等等去吃美食」來鼓勵Selina，她印象最深的是有次任爸陪伴復健，和Selina一起大哭、並邊做邊大喊：「任家萱妳做得到！」讓現場所有人聞之動容。

任容萱談及自己學生時期容貌焦慮嚴重。(記者陳奕全攝)

談及容貌焦慮，任容萱也深受其擾，她學生時期容貌焦慮嚴重，「會想要博取同儕之間認可，大家對我一舉一動批判、嘲笑言語都很在意。」

尤其是她剛升高中時，是「S.H.E」出道爆紅時期，開學第一天，她的教室像是動物園一樣熱鬧，許多人擠在門口要看看「Selina的妹妹」長怎樣，像是「唉呀長不好看」、「姊姊比較漂亮」等流言蜚語不斷，讓剛到新環境的她打擊很大，但她很感謝剛認識的同班同學站在她面前，拿著外套擋住玻璃，讓她免於異樣眼光的打擾。

任容萱今再度幫姊姊否認懷上第二胎的消息。(記者陳奕全攝)

此外，Selina去年因穿著寬鬆衣服，瘋傳懷上第二胎的消息，任容萱今再度幫姊姊否認好消息，指出「目前沒有第二胎」，但她說2歲多的姪子小腰果前幾天和Selina泡澡，摸摸Selina的肚子說「寶寶出來」，童顏童語讓Selina相當震驚，直呼：「難道他在預言？」但也因此更有動力拚第二胎。

陽光基金會整合社工、復健、心理等專業團隊，全方位協助顏損及燒傷者改善生理功能、提升職業能力、增進社會參與，並促進社區安全與健康。即日起至3／31，於全台各地的全聯福利中心及大全聯，投下手邊零錢，也可透過手機PXPay愛心捐贈，使用全支付捐款或福利點數捐，一同支持「陽光孩子助學培力計畫」，陪伴燒傷顏損兒童穿越痛與眼光，綻放專屬於自己的光。

