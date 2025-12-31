神預言！27年前「2025未來報告」解密 CNN：這些竟精準命中

國際中心／李紹宏報導

即將告別2025，一項跨越四分之一世紀的民調分析引發熱烈討論！1998年，正值柯林頓總統深陷彈劾風暴、電影《鐵達尼號》席捲全球的時代，蓋洛普（Gallup）與《今日美國》曾對千餘名受訪者進行大膽提問「你們認為27年後的世界會是什麼模樣？」如今看來，某些預言竟精準命中。

1998年，當時的民眾預估，未來會出現一種「致命的新疾病」。（示意圖／PIXABAY）

根據外媒《CNN》報導，這份歷史民調檔案顯示，1990年代的美國民眾在社會趨勢上有著驚人的洞察力。當時多數受訪者已準確預見未來會出現黑人總統，且同性婚姻會從社會邊緣走向法制化，甚至精準點出世界將面臨某種「致命新傳染病」的威脅。

與此同時，民眾對太空科技的想像則顯得相當務實，正確判斷出平民化的太空飛行與外星文明接觸，在2025年依舊是遙不可及的科學幻想。

然而，人類對於生理極限與政治性別突破顯然過於理想。當年有近三分之二的受訪者深信，2025年的美國應已誕生女性領導人，且超過半數民眾期待癌症能被徹底根治，甚至有61％的人認為百歲壽命將成為常態。

事實證明，儘管醫療科技飛速成長，這些醫學與政壇的里程碑在27年後的今日仍未如願達成，顯示出理想與現實之間的巨大鴻溝。

當年的民眾對「人類的壽命」過度樂觀。（示意圖／PIXABAY）

此外，最令人深思的是當年對社會體制的焦慮。數據顯示，近八成民眾早已預見數位時代下「隱私權」的崩解，並擔心個人自由將被限縮。儘管當時受訪者預期種族關係會有所改善，但對貧富差距擴大、道德價值下滑以及教養下一代的艱辛，皆抱持濃厚悲觀情緒。

