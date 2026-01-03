神預言2026川普出手轟委內瑞拉！蔡上機驚爆後續結果

川普政府對委內瑞拉發動攻擊，首都卡拉卡斯3日傳出多起爆炸聲。川普宣布，美方已經逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，正將兩人押送離境。委內瑞拉政府則要求聯合國立即召開安全理事會。命理老師蔡上機去年曾預言表示，2026年會是川普的全球之亂年，恐對南方的委內瑞拉發動戰爭，烽火連天、生靈塗炭，國際經貿秩序一亂再亂。

蔡上機去年在《中時新聞網》發文預言表示，2026歲次丙午水馬年，進入第一運，五黃雙煞落在南方，煞氣落在西北和東方兩地，南方為雙煞匯聚的最重煞氣所在地。生氣落在北與西南兩地。

蔡上機接著表示，2026的「煞氣」落在西北方，而美國總統川普是1946丙戌年出生，丙年生者，紫微斗數本命乃廉貞星逢化忌星，與2026丙午流年同屬丙年，廉貞、化忌，廉貞乃亦正亦邪之星宿，逢化忌則邪氣當道、反覆無常、顛覆作亂、為非作歹、毒瘤之物。

蔡上機指出，2026新邪惡軸心，恐出於煞氣所在地西北的美國。川普2.0恐成為民主中的新獨裁，遊走於正義中的新邪惡軸心，干擾毀壞全球自由貿易經濟和世界的安定，一人亂全球，2026年也恐是川普的全球之亂年。

蔡上機更點出，全球也恐因美國川普的行為，而一再的動盪不安，為了利益，不惜可割可棄、可捨可賣盟友，可以和曾經的敵方沆瀣一氣！全球也恐再掀起新戰亂或延續戰亂，例如川普恐對五黃雙煞，南方的委內瑞拉發動戰爭，烽火連天、生靈塗炭，國際經貿秩序一亂再亂。

