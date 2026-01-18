「神馬都好」春聯 陳啟能議員三重發送爆人潮





新春將近，祝福先到。新北市議員陳啟能今（18）日上午於三重地區發送「台灣尚好」與「神馬都好」春聯，活動尚未開始便已吸引大批民眾前來排隊等候，現場人氣沸騰、氣氛熱絡。早上9點起就有鄉親提前到場排隊，至11點正式發放時，隊伍已大排長龍，充分展現三重、蘆洲鄉親對新年的期待與對台灣的信心。

陳啟能議員與辦公室執行長陳俊維於11點整同步宣布發放，並向現場民眾一一致意，祝福大家新的一年平安順利、神馬都好。陳啟能表示，「台灣尚好」搭配「神馬都好」，就像一副完整的對聯，不只是新年吉祥話，更是一種對土地的祝福與信念的展現。

台灣尚好，是對我們腳下這塊土地的肯定；神馬都好，是祝福每個家庭、每位鄉親，新的一年都能順順走、穩穩過。陳啟能特別向三重、蘆洲的鄉親送上祝福，感謝大家一年來的支持與鼓勵，也期盼新的一年大家身體健康、家庭幸福、事業順利。

現場不少民眾表示，能在過年前拿到充滿寓意的春聯，心裡特別踏實，也感受到滿滿的年味與希望。隨著春聯一張張送到鄉親手中，這份「挺台灣、祝平安」的新年祝福，也在三重街頭溫暖傳遞。

