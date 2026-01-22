神鬼交鋒真實上演！前空服員「騙飛」長達4年 百張免費機票爽搭飛到飽

國際中心／蒲世芸報導

他不是機師，也早已離開航空公司，卻能在美國各大機場一路通關、登機，甚至被指曾要求進入駕駛艙。這名男子究竟是怎麼辦到的？如同電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）真實版上演，讓各大航空業界至今仍摸不著頭緒。

一名加拿大籍前空服員，離職後透過假冒航空員工，4年內騙走數百張免費機票。（示意圖，與本文人物無關／翻攝自Pixabay）

CNN 21日報導，美國聯邦檢方指出，一名曾任空服員的加拿大籍男子，涉嫌假冒現職航空公司員工，在長達4年的時間裡，騙取3家美國航空公司提供數百張免費機票。

但在一個以飛航安全與嚴格身分審查聞名的產業中，這樣的漏洞究竟從何而來，連專家都直呼「不可思議」。

落網地點在巴拿馬 他否認所有指控

33歲的波科尼克（Dallas Pokornik），居住於多倫多，去年10月在夏威夷聯邦法院遭起訴，罪名是電信詐欺（wire fraud）。他隨後在巴拿馬被捕，近日被引渡回美國，並於20日出庭時當庭否認所有指控。他的聯邦公設辯護律師則拒絕對案情發表評論。

廣告 廣告

根據法院文件，波科尼克曾於2017年至2019年間，在一家總部設於多倫多的航空公司擔任空服員。離職後，他被控持續使用該航空公司的「員工識別資料」，並向其他航空公司申請僅限機師與空服員使用的員工機票。

但詭異的是，起訴文件並未說明，為何這些航空公司在層層審核下，始終沒有察覺他的身分早已失效。

歷史陰影仍在 航空業早已繃緊神經

類似情節，讓人不免聯想到《神鬼交鋒》的原型人物艾巴內爾（Frank Abagnale）。他的回憶錄描述自己假冒機師免費飛行的經歷，後來更被拍成電影。也正因如此，航空業早在多年前就已收緊員工飛行福利規範。

再加上911恐攻後，聯邦航空總署（FAA）與航空公司對進入駕駛艙與飛機的規定，相較於早前早已嚴格許多。也因此波科尼克究竟如何在層層防線下突圍，讓不少人都感到相當好奇。

航空業界也納悶，這名男子是如何突破一關關的嚴格審查。（示意圖，與本文事件無關／翻攝自Pixabay）

航空專家也看不懂：怎麼可能不被發現？

受害的是哪幾家航空公司？檢方沒有透露，僅指出是三家美國航空公司，分別設於檀香山、芝加哥與德州沃斯堡。外界普遍推測，可能涉及夏威夷航空、聯合航空與美國航空。

這起案件最令人費解之處，就連航空安全專家也直呼「不合理」。

曾任機師、現經營航空安全顧問公司的考克斯（John Cox）指出，航空公司之間通常會透過第三方資料庫交叉比對，確認對方是否仍為在職員工。考克斯說：「唯一能想到的解釋是，他在系統裡沒有被標示為已離職，因此在登機門進行查核時，他仍被顯示為有效員工。」

免費飛行不是漏洞，是業界「默契」

事實上，航空公司提供免費或低價座位給其他航空公司的機師與空服員，是長年行之有年的做法，目的在於協助人員調度與跨點支援。這些座位可能是一般客艙，甚至包括設有安全帶的「jump seat」。

但正是這項「業界互信」，成了波科尼克利用的關鍵。

正常流程其實不簡單

航空顧問羅傑（Bruce Rodger）說明，若是執勤移動，組員必須掃描「已知組員卡」（Known Crew Member），並出示員工證與政府核發證件；不過，休假旅遊則不得使用該程序。

若以休假身分飛行，組員可購買候補票，或申請jump seat。其中，進入駕駛艙的jump seat，必須經機長同意，且機師需出示執照與體檢證明；但對於坐在客艙jump seat的空服員，則不需這些文件。

檢方爆料：他曾要求坐進駕駛艙

美國檢方更指出，波科尼克曾要求搭乘駕駛艙jump seat，這通常是保留給「非值勤機師」的座位。

不過，法院文件並未說明他是否真的成功進入到駕駛艙內；檀香山聯邦檢察官辦公室也拒絕透露進一步細節，讓整起案件再添一層神秘色彩。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

認了！直升機墜阿蘇火山口 日本國土交通省定調「航空事故」

假冒空姐被抓包竟獲「真」職位！23歲印尼女求職遭詐 獲免費受訓圓夢

台灣國際線班機「每週衝破2981班」全面超越疫情前 運量有望創新高

星宇台北鳳凰城首航 航線開闢加速商務及旅遊交流

