神鬼交鋒真實上演！前空服員「騙飛」長達4年 百張免費機票爽搭飛到飽
國際中心／蒲世芸報導
他不是機師，也早已離開航空公司，卻能在美國各大機場一路通關、登機，甚至被指曾要求進入駕駛艙。這名男子究竟是怎麼辦到的？如同電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）真實版上演，讓各大航空業界至今仍摸不著頭緒。
CNN 21日報導，美國聯邦檢方指出，一名曾任空服員的加拿大籍男子，涉嫌假冒現職航空公司員工，在長達4年的時間裡，騙取3家美國航空公司提供數百張免費機票。
但在一個以飛航安全與嚴格身分審查聞名的產業中，這樣的漏洞究竟從何而來，連專家都直呼「不可思議」。
落網地點在巴拿馬 他否認所有指控
33歲的波科尼克（Dallas Pokornik），居住於多倫多，去年10月在夏威夷聯邦法院遭起訴，罪名是電信詐欺（wire fraud）。他隨後在巴拿馬被捕，近日被引渡回美國，並於20日出庭時當庭否認所有指控。他的聯邦公設辯護律師則拒絕對案情發表評論。
根據法院文件，波科尼克曾於2017年至2019年間，在一家總部設於多倫多的航空公司擔任空服員。離職後，他被控持續使用該航空公司的「員工識別資料」，並向其他航空公司申請僅限機師與空服員使用的員工機票。
但詭異的是，起訴文件並未說明，為何這些航空公司在層層審核下，始終沒有察覺他的身分早已失效。
歷史陰影仍在 航空業早已繃緊神經
類似情節，讓人不免聯想到《神鬼交鋒》的原型人物艾巴內爾（Frank Abagnale）。他的回憶錄描述自己假冒機師免費飛行的經歷，後來更被拍成電影。也正因如此，航空業早在多年前就已收緊員工飛行福利規範。
再加上911恐攻後，聯邦航空總署（FAA）與航空公司對進入駕駛艙與飛機的規定，相較於早前早已嚴格許多。也因此波科尼克究竟如何在層層防線下突圍，讓不少人都感到相當好奇。
航空專家也看不懂：怎麼可能不被發現？
受害的是哪幾家航空公司？檢方沒有透露，僅指出是三家美國航空公司，分別設於檀香山、芝加哥與德州沃斯堡。外界普遍推測，可能涉及夏威夷航空、聯合航空與美國航空。
這起案件最令人費解之處，就連航空安全專家也直呼「不合理」。
曾任機師、現經營航空安全顧問公司的考克斯（John Cox）指出，航空公司之間通常會透過第三方資料庫交叉比對，確認對方是否仍為在職員工。考克斯說：「唯一能想到的解釋是，他在系統裡沒有被標示為已離職，因此在登機門進行查核時，他仍被顯示為有效員工。」
免費飛行不是漏洞，是業界「默契」
事實上，航空公司提供免費或低價座位給其他航空公司的機師與空服員，是長年行之有年的做法，目的在於協助人員調度與跨點支援。這些座位可能是一般客艙，甚至包括設有安全帶的「jump seat」。
但正是這項「業界互信」，成了波科尼克利用的關鍵。
正常流程其實不簡單
航空顧問羅傑（Bruce Rodger）說明，若是執勤移動，組員必須掃描「已知組員卡」（Known Crew Member），並出示員工證與政府核發證件；不過，休假旅遊則不得使用該程序。
若以休假身分飛行，組員可購買候補票，或申請jump seat。其中，進入駕駛艙的jump seat，必須經機長同意，且機師需出示執照與體檢證明；但對於坐在客艙jump seat的空服員，則不需這些文件。
檢方爆料：他曾要求坐進駕駛艙
美國檢方更指出，波科尼克曾要求搭乘駕駛艙jump seat，這通常是保留給「非值勤機師」的座位。
不過，法院文件並未說明他是否真的成功進入到駕駛艙內；檀香山聯邦檢察官辦公室也拒絕透露進一步細節，讓整起案件再添一層神秘色彩。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
認了！直升機墜阿蘇火山口 日本國土交通省定調「航空事故」
假冒空姐被抓包竟獲「真」職位！23歲印尼女求職遭詐 獲免費受訓圓夢
台灣國際線班機「每週衝破2981班」全面超越疫情前 運量有望創新高
星宇台北鳳凰城首航 航線開闢加速商務及旅遊交流
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 28則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 297則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
史無前例！世界攀岩王挑戰徒手爬台北101 賈永婕曬合照重申「2不1提醒」
體育中心／黃崇超報導世界極限攀岩王霍諾德（Alex Honnold）過去以無繩攀岩聞名，已經攻占全球大小地標的他，這回將在本週六（24日）挑戰徒手攻頂508公尺的台北101。當信義區地標101變身極限挑戰舞台，對霍諾德來說這次不只高度驚人，101的特殊結構更被點名是魔王級關卡，《赤手獨攀台北101：直播》將於該日上午9點在串流平台直播，101董事長賈永婕曬出合照，並且重申「2不1提醒」原則，期待大眾能一起創造台灣驕傲。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 31則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 45則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 20則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 17則留言