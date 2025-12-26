神鬼夫妻詐保賺7房+260條黃金！ 掃墓踩空、剎車扭傷...花式碰瓷手法曝

周男一家人用各種花式理由詐保2800萬，犯案時間長達12年。警方提供

退休補教老師周約瑟和陳姓妻子從2011年開始，用踩空跌倒、扭傷、被砸傷等各種花式理由。密集向10多家公司投保，還去中醫診所看診取得自費藥單，再以副本理賠手法詐領保險，至2023年為止共詐得2800萬元理賠金，並用其中2300萬元購入260條黃金條，台北地檢署26日偵結，依詐欺取財等罪起訴周男。

據了解，周男退休後，從曾任保險業的妻子口中得知有「副本理賠」機制，也就是拿蓋有「與正本相符」章的醫療收據影本，向第二家或更多家實支實付醫療險保險公司申請理賠，因此開始用妻子、女兒名義密集投保意外險或健康險。

買好保單後，周男再以「浴室跌倒」、「公車緊急剎車導致扭傷」、「掃墓踩空跌倒」等各種千奇百怪的理由，到中醫診所看診。

據了解，周男多用挫傷、扭傷等外觀沒有明顯傷勢的理由強凹中醫看診，診後也多成功取得自費的水藥單，但他都不會確實配藥，而是拿藥單去換取高價燕窩、清冠一號、龜鹿二仙膠、四珍皇等商品。

周家人就這樣招搖撞騙10多年，直到前年兆豐產險前年發現周約瑟理賠案有異常，在財團法人金融法制暨犯罪防制中心會議上提出討論，才發現有14家保險公司受害，進而報警處理，警方再報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢警統計，周姓夫妻同一挫傷事故可看診132次，依傷勢向保險公司申請500多筆理賠，每筆理賠看診紀錄1到30次，明顯有異，為此發動2次搜索，查扣周約瑟購買的260條黃金、高檔中藥材以及7筆花蓮房產，偵結依詐欺取財得利等罪起訴周約瑟，周妻與配合的6名中醫師均因認罪獲緩起訴。

檢警查扣到的燕窩。

高檔中藥材。



