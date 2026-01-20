《神鬼奇航》電影草地音樂會啟航 交響在無所畏懼的音浪中

2026高雄春天藝術節將於3月7日與8日，在高雄市立美術館草坡盛大推出《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會，結合大銀幕全片放映與現場交響樂演奏，打造沉浸式的戶外觀影體驗。這場由高雄市交響樂團（KSO）現場演奏、台灣首度登場的電影交響音樂會，將帶領觀眾在星空與草地間，重新啟航這部風靡全球的冒險經典。

↑圖說：【加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒】電影草地音樂會3/7~8啟航，由指揮吳曜宇領軍，高雄市交響樂團現場演奏克勞斯・巴德爾(Klaus Badelt)與漢斯・季默(Hans Zimmer)為電影量身打造的經典配樂。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

本場音樂會由指揮吳曜宇領軍，高雄市交響樂團同步演奏電影配樂，完整呈現作曲家克勞斯・巴德爾與漢斯・季默為《神鬼奇航》量身打造的經典樂章。磅礡的管弦聲響與銅管旋律，將隨著劇情起伏與畫面節奏流動，讓觀眾在視覺與聽覺的雙重包圍下，走進鬼盜船的詛咒傳說，與傑克・史派羅船長一同展開驚險刺激的航程。

由Disney Concerts製作並授權的《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》，為系列首部曲，電影上映至今已23年，仍是影史最具代表性的冒險鉅作之一。影片改編自迪士尼樂園經典遊樂設施，由強尼・戴普塑造出極具魅力的傑克・史派羅船長，搭配奧蘭多・布魯與綺拉・奈特莉的精采演出，以及金獎影帝傑佛瑞・洛許等實力派卡司，奠定其傳奇地位。該片不僅在票房與口碑上締造佳績，也獲得奧斯卡金像獎®多項提名，並於國際影壇屢獲肯定，成為史上最賣座的海盜電影之一。

↑圖說：跟隨傳奇的傑克・史派羅船長，在電影的音浪中，展開一場拯救伊莉莎白・史旺的驚險航程。（圖片來源：高雄春天藝術節/財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

電影配樂同樣是《神鬼奇航》系列風靡全球的關鍵靈魂。由漢斯・季默及其團隊打造的主題音樂，氣勢恢宏、節奏鮮明，重新定義冒險電影的音樂語彙。此次由以年輕活力與跨界創新著稱的高雄市交響樂團現場詮釋，期盼在戶外草地音樂會形式下，為觀眾帶來震撼人心的視聽饗宴，向這部不朽的冒險經典致敬。

《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會票價為499元，同場次購買四張可享九折優惠，另提供文化幣青年席五折及雙響套票方案，相關購票資訊可至OPENTIX售票網查詢。主辦單位表示，期盼透過電影與交響樂的跨界結合，讓更多市民與樂迷在春夜星空下，感受冒險與音樂交織的獨特魅力。

