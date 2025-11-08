神鬼女會計！自填空白支票 2年A走正德佛堂4545萬

正德高雄總院，一名王姓女會計，偽造109張空白支票，金額高達4千多萬。（圖／東森新聞）





正德佛堂在全台以及海外皆有分院，旗下還有基金會、電視台以及醫院，一名30多歲女子，在正德總院當行政文書半年，轉會計出納，熟悉會計業務之後，竟然任意填寫109張空白支票，蓋上高層的印章，2年多時間，偽造有價證券，到銀行兌現4545萬多票款進自己帳戶，女會計被判刑八年，而她只返還未花用款項63萬8千多，其餘4千多萬，分期每月還1萬2，活到百歲也還不完。

30多歲的王姓女會計，107年受僱到正德佛堂，擔任文書行政，半年後經手財務出納，負責保管零用金，開立應付帳款支票，熟悉會計業務後AI，她任意填寫109張空白支票，擅自拿取周姓財務長、方姓總財務長，以及負責人黃國容的支票印章，盜蓋在發票人欄，偽造支票的有價證券後，兌現票款到自己銀行帳戶，兩年多來，領款金額4545萬多。

正德高雄總院執行長陳啟森：「我們真的是不知道，所以她忽然間就離職了，我覺得應該是會管制啦，至於說她怎麼拿到章我不知道，她工作還算滿正常的啦。」

財務長對帳抓包女會計，東窗事發後才離職，而她會到佛堂就職，因為她母親是佛堂的會員，每月固定捐款百元。

正德高雄總院執行長陳啟森：「會員就是固定，每個月捐50或100或200元，（她媽媽還有來嗎），離職之後也都沒看到了，也不好意思來。」

兩年偽造有價證券4千多萬，神鬼女會計，被判刑8年，兌現的4545萬多票款，她才返還未花用款項63萬8千多，其餘的4400多萬，經調解，每月分期付款1萬2，她活到百歲，也還不到一半。

其他信徒：「（師父讓她一個月還1萬2），這樣要還到什麼時候啊，要還幾代啊。」

正德佛堂，由開山和尚常律法師，在民國75年創立，總院在高雄，北中南有分院，還有癌症醫院，海外也有據點，旗下還有基金會、電視台，體系規模龐大，任職半年的王女，行政轉會計，侵吞公益款搬走4千多萬，只還不到百萬，錢花去哪仍舊是謎。

