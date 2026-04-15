神鬼律師游光德棄保潛逃有共犯 桃檢羈押3共犯並查扣船隻

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桃園地檢署查扣協助神鬼律師游光德棄保潛逃的船隻。桃園地檢署提供



曾擔任徐巧芯大姑夫杜秉澄的辯護律師、被封為「神鬼律師」的游光德，因涉及詐欺案被桃園地檢署起訴，不料在法院審理期間，卻破壞電子手環、棄保潛逃。桃園地檢署在接獲桃園地院告發後，立即組成專案小組，查出有3人協助游光德自台南曾文溪出海口搭乘海釣船前往澎湖外海，再由不詳船舶潛逃出境。專案小組陸續將3人拘提到案後，認為其涉犯隱匿人犯等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

有「神鬼律師」封號的律師游光德。資料照。侯柏青攝

游光德聯同郭姓、黃姓銀行員夫妻檔等人，利用假投資並透過複雜的資金轉移方式，詐騙179名被害人，金額高達1億1477萬元。桃園地檢署偵查起訴後法院裁定游光德以250萬元交保，限制住居及出境出海及實施科技監控。但游光德於在審理期間，竟破壞電子手環棄保潛逃。

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桃園地檢署接獲桃園地方法院告發後，檢察長張春暉相當重視，立即成立專案小組，由檢察官黃世維指揮台北市政府警察局刑事警察大隊、刑事警察局電信偵查大隊、桃園市政府警察局桃園分局、海巡署偵防分署台北、桃園、台南、北門、澎湖及偵防查緝隊組成專案小組，展開全面追查。

桃園地檢署查扣協助神鬼律師游光德棄保潛逃的船隻。桃園地檢署提供

專案小組在分析相關資料後鎖定3名共犯，游光德先請陳姓男子以7萬5000元代價租車，2人利用車內掩護，以不詳方式，鬆脫電子手環；另外游光德再提供10萬元給1名吳姓男子，仲介郭姓船長開海釣船載游光德前往澎湖外海，游光德再搭上不詳的船舶潛逃出境，郭姓船長則取得50萬元的報酬。

今年3月31日，專案小組拘提陳男到案，4月8日、4月9日分別拘提郭姓船長、吳姓仲介到案，經檢察官訊問後，認為3人涉犯《刑法》隱匿人犯及違反《入出國及移民法》等罪嫌，依法向法院聲請羈押禁見並獲准。檢察官同時查扣郭姓船長所駕駛的海釣船。

桃園地檢署指出，司法公信力不容挑戰，協助刑事被告逃匿不僅嚴重破壞國家刑罰權之行使，更將面臨嚴厲之法律制裁，任何人切勿心存僥倖、以身試法。檢警將持續強力掃蕩任何企圖挑戰公權力之不法行為，以維護社會秩序。同時呼籲社會大眾，若有發現任何不法情事或逃犯行蹤，請勇於向檢警機關檢舉，共同守護社會治安與法治基石。

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