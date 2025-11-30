神鬼設計！新北瑞芳1路口「右側車道禁右轉」 網酸：市府搶錢？

即時中心／林耿郁報導

太陽餅沒有太陽、老婆餅沒有老婆，右側車道也不能右轉？新北市瑞芳區瑞金、瑞雙公路交會處，竟出現「左側車道右轉、右側車道直行」，且中央是「對向來車」車道的詭異路口設計；引發網友批評，根本是針對外來遊客的搶錢陷阱。

果然懂「設計」？TVBS報導，新北瑞芳102縣道瑞金、瑞雙公路交會處，竟有一個奇怪的路口；此路口不只右側車道禁止車輛右轉、想右轉必須走「左邊」最外側車道，且在兩同向車道中間，還夾著一條「對向來車」車道，不熟路況的駕駛如果搞錯還會被開罰單；詭異設計讓網友們大感傻眼。

對於這個違反用路習慣的設計，新北市交通局回應，此舉是考量到大型車輛，無法在此路口直接右轉進隔頂停車場，因此會勘後決定維持現狀；未來會加強路面標線、路旁標誌，提醒用路人注意。

但網友們不買單，「大型車轉不過去，所以禁止最外側右轉？」「右轉還要靠左，什麼鬼東西」、「沒必要限制小型車吧」、「這是什麼鬼切設計」、「抓外地人的陷阱」、「新北這不搶錢、什麼是搶錢？」也有人調侃，右駕的「日本人應該會開」；違反常理的道路，預計將持續引發爭議。

為讓大型車轉進隔頂停車場，設計為最左側才能右轉。（圖／擷取自Google Maps）

