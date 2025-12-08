神鬼闆娘坑基金1／彰化縣府怠惰亂發執照 害私募基金投資上當環保公司闆娘卻脫身

彰化縣環保局遭造假資料蒙蔽，核發大鉦試營運許可證。（翻攝Google Maps）

本刊接獲讀者爆料指出，位於彰濱工業區的大鉦環保科技透過假造的資料向彰化縣環保局申請試營運許可，想不到彰化縣環保局竟然沒有到現場稽查，只看錄影帶就被蒙蔽，發放試營運許可證給大鉦，我們看到環保局發放的營運許可證，才會上當受騙，相信大鉦可以處理1千4百噸的量能拿錢出來投資，身為主管機關的彰化縣環保局竟如此怠惰，實在離譜。

「我們是看大鉦拿到彰化縣環保局的試營運許可證，工廠熱裂解的爐子1個月能處理1千4百噸的量能才決定投資，但這個資料根本是假的！」與國泰私募基金同時入股大鉦的投資人氣憤地說，「實際上大鉦能夠處理的量能只有資料上的1/6，也就是兩百多噸，等於每股盈餘不到1元。彰化地檢署的起訴書上，佘廠長也坦白承認數據造假。」

讓股東覺得離譜的是，據佘姓廠長的自白，彰化縣環保局根本未到現場稽查，單憑監看錄影就核發試營運許可，讓大鉦能夠趁機造假，「我們這些股東看到環保局的試營運許可後，誤以為大鉦真的可以處理1千4百噸的量，據此推算毛利率高達5成，才會用每股80元的高價向蔡雪李收購8成股權。」他越說越氣。

不爽被騙的股東們決定向蔡雪李與造假資料的經營團隊提告詐欺。雖然，彰化地檢署已起訴佘姓廠長偽造文書，但大鉦的股東們懷疑背後指使佘姓廠長造假的主嫌—出售股權的蔡雪李，卻獲不起訴處分。「我們已向高等檢察署聲請再議，要求針對彰化地檢署不起訴蔡雪李涉及詐欺罪的部分發回續查，高檢署也在9月24日同意以偵查尚未完備為由，發回彰化地檢署繼續偵查。」爆料股東說。

能讓包括國泰私募基金、上市公司董事長及具數十年經驗的專業環工博士、彰化縣環保局全部都被騙，究竟這位宣稱無力經營大鉦的老闆娘蔡雪李是何方神聖？

本刊調查，蔡雪李學經歷不明，但在嘉義、雲林地區並非沒沒無聞之輩，她不僅是珠友建設、英發全球企業董事長，還多次因捐錢給社福機構而登上新聞版面。

「蔡雪李早期跟老公經營珠友文化公司，也做土地買賣。她老公林文生是雲林虎尾的善人，夫妻成立大鉦公司做廢棄物處理，2017年6月曾遭查獲『未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件』而從事廢棄物貯存、處理作業，被依違反《廢棄物清理法》移送檢察署偵辦。」大鉦股東對本刊表示。

雖然事業小有爭議，但林文生生前支持雲林家扶機構的各項活動，包括藝文、急難救助、年節慰問、助學金，過世至今8年，蔡雪李仍延續他的愛心捐款助學；今年農曆春節初二，蔡雪李捐給雲林家扶基金20萬元作為助學金，甚至對媒體表示是先生託夢指定。

針對大鉦環保科技資料作假蒙蔽取得彰化縣環保局的試營運許可，彰化縣環保局表示，已經比對過當初核可的規模，大鉦確實與核准的內容不一樣，不符合的部分已經開罰並要求限期改善。至於高檢署要求繼續調查，環保局官員則表示尚未看到資料。

針對大鉦部分股東對蔡雪李及廠長提告，國泰私募基金回應表示，大鉦其他股東認為交易過程中可能涉及不實陳述，已逕行向彰化地檢署提出刑事告訴，目前案件仍在偵查中。基於「偵查不公開」原則，不便評論個案，並尊重司法調查結果。若未來經專業法律及財務顧問評估，確認有違約之情事，將依法行使權利，採取適當措施，以維護全體基金投資人之權益。

至於遭股東指控幕後指使廠長造假資料、讓投資人受害的蔡雪李，本刊透過管道多次聯繫，均未獲回應。

