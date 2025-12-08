神鬼闆娘坑基金2／老闆娘遭控詐欺卻是知名大善人 騙贏一票專家吃虧股東也嘆：太厲害

大鉦位於彰化縣彰濱工業區，主要從事塑膠、輪胎等廢棄物熱裂解。（翻攝Google Maps）

大鉦日前遭股東指控，經營團隊透過假造資料蒙蔽彰化縣環保局取得廢棄物處理試營運許可，導致國泰私募基金與一家上市公司董座因此受騙投資，不滿的股東一狀告上彰化地檢署，日前地檢署以偽造文書罪起訴大鉦佘姓廠長。

「大鉦的老闆過世後，老闆娘蔡雪李自認無力經營，因此將經營權於2020年以每股80元高價轉售給國泰私募基金、某上市公司董事長和王姓環工博士，並由該基金派人重新整頓、營運管理。」一位受害股東對本刊說。

不爽被騙的股東們決定向蔡雪李與造假資料的經營團隊提告詐欺。雖然，彰化地檢署已起訴佘姓廠長偽造文書，但大鉦的股東們懷疑背後指使佘姓廠長造假的主嫌—出售股權的蔡雪李，卻獲不起訴處分。「我們已向高等檢察署聲請再議，要求針對彰化地檢署不起訴蔡雪李涉及詐欺罪的部分發回續查，高檢署也在9月24日同意以偵查尚未完備為由，發回彰化地檢署繼續偵查。」爆料股東說。

該股東進一步透露，「蔡雪李賣掉大鉦8成股權之後，竟還調高土地租金，接手的新股東等於完全無利可圖，錢全被她賺走，實在太厲害了。國泰私募基金選擇清算大鉦，也是無奈之舉，因為不把剩下來的錢發給員工，可能連遣散費都拿不到。」

本刊調查，蔡雪李學經歷不明，但在嘉義、雲林地區並非沒沒無聞之輩，她不僅是珠友建設、英發全球企業董事長，還多次因捐錢給社福機構而登上新聞版面。

「蔡雪李早期跟老公經營珠友文化公司，也做土地買賣。她老公林文生是雲林虎尾的善人，夫妻成立大鉦公司做廢棄物處理，2017年6月曾遭查獲『未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件』而從事廢棄物貯存、處理作業，被依違反《廢棄物清理法》移送檢察署偵辦。」大鉦股東對本刊表示。

雖然事業小有爭議，但林文生生前支持雲林家扶機構的各項活動，包括藝文、急難救助、年節慰問、助學金，過世至今8年，蔡雪李仍延續他的愛心捐款助學；今年農曆春節初二，蔡雪李捐給雲林家扶基金20萬元作為助學金，甚至對媒體表示是先生託夢指定。

這次踩雷的國泰永續私募股權基金隸屬國泰投信。一位證券業資深主管表示，2017年8月，金管會開放投信業跨足私募股權業務，3個月後國泰私募基金成立。2019年2月，國泰私募基金第一檔私募基金就是國泰永續股權基金，而為了投資大鉦，國泰永續私募股權基金也在當年12月設立續泰，透過續泰持有大鉦股權。

該案目前雖已被高檢署發回彰化地檢署繼續偵查，但大鉦已清算收攤，不爽的股東仍想找出幕後藏鏡人爭回公道。「我們投資賠是個人的錢，當然要對蔡雪李提告求償；至於國泰私募基金要怎麼跟他的股東交代，他們應該也很頭疼。」受害投資人說。

針對大鉦環保科技資料作假蒙蔽取得彰化縣環保局的試營運許可，彰化縣環保局表示，已經比對過當初核可的規模，大鉦確實與核准的內容不一樣，不符合的部分已經開罰並要求限期改善。至於高檢署要求繼續調查，環保局官員則表示尚未看到資料。

針對大鉦部分股東對蔡雪李及廠長提告，國泰私募基金回應表示，大鉦其他股東認為交易過程中可能涉及不實陳述，已逕行向彰化地檢署提出刑事告訴，目前案件仍在偵查中。基於「偵查不公開」原則，不便評論個案，並尊重司法調查結果。若未來經專業法律及財務顧問評估，確認有違約之情事，將依法行使權利，採取適當措施，以維護全體基金投資人之權益。

至於遭股東指控幕後指使廠長造假資料、讓投資人受害的蔡雪李，本刊透過管道多次聯繫，均未獲回應。

