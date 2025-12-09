神鬼闆娘疑設圈套 私募基金慘賠3.7億1／環保公司疑「假文件」設局 私募股權基金慘賠3.7億

彰化線西鄉大鉦環保公司。

彰化線西鄉大鉦環保公司遭人控訴，業者蔡雪李涉嫌提供假資料給彰化縣府，取得縣府環保局核發的試營運許可。知名金控旗下的私募股權基金公司以3.7億元買下，投資持股高達74%，但入主後卻發現，業者宣稱一個月能夠處理1400公噸廢棄物的量能根本無法達成，公司今年10月清算解散，私募股權基金公司只能認賠出場。

彰化縣府人員表示，這個主要是當時稽查人員會去紀錄現場機器設備的運作相關參數。彰化縣環保局秀出稽查照片，位在彰化線西鄉的大鉦環保公司主要是以熱裂解製程，將塑膠、輪胎等廢棄物處理後完全再利用。事後業者又取得縣府核發的試營運許可證，知名私募股權基金公司不疑有他，斥資3.7億元投資，持股高達七成四，沒想到卻疑似遭詐騙。

受害投資人王先生表示，雙方的買賣合約還特別規定大鉦公司要取得操作許可，而且要核准每個月1425.6噸，可是接手以後，實際運轉時根本就做不到。廠長回答說，當時其實是做假的。

根據《鏡週刊》報導，受害股東指控，大鉦環保公司透過造假資料蒙蔽彰化縣環保局，取得廢棄物處理試營運許可，導致知名私募股權基金公司和一家上市公司董座以及多位股東受騙投資。10月底大鉦公司舉行股東臨時會，通過公司清算解散，導致知名私募股權基金公司投資的3.7億元全打水漂。受害股東一狀告上法院，向蔡姓業者提告詐欺。

受害股東王先生指出，現場的操作紀錄裡面，溫度變化紀錄明顯就是作假，也不知道當時環保局審查的時候怎麼會通過。

大鉦環保公司員工對記者表示，主管現在在外面跑業務；至於公司是否正常營運，則稱每天都有處理東西。大鉦公司以主管不在為由拒絕回應。

受害的私募股權基金公司對外發表聲明，指案件已進入司法程序，不便評論，尊重司法調查結果，但如果確認有違約之情事，公司將依法行使權利，以維護全體基金投資人的權益。

受害股東不滿，當初看到縣府發的試營運許可，誤以為大鉦公司每個月能夠處理一千四百噸廢棄物的量，但實際上公司只能處理兩百多噸。蔡姓負責人捲走3.7億元，卻從此音訊全無，讓投資者血本無歸。

