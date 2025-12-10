神鬼阿嬤詐9億！假扮航運大亨繼承人騙倒銀行 爽逃杜拜「FBI下追緝令」

73歲美國女子麥克唐納被控詐欺，涉案金額約台幣9億元，遭FBI通緝。翻攝FBI官網



美國一名73歲女子假冒航空公司繼承人，成功騙取洛杉磯等地的銀行和金融機構將近3000萬美元（約台幣9億元），事件曝光後，女子已逃往杜拜，被美國聯邦調查局（FBI）通緝中。

FBI指出，麥克唐納（Mary Carole McDonnell）來自密西根州，聲稱自己是麥克唐納航空（McDonnell Aircraft）公司繼承人，還說自己擁有一筆價值8000萬美元的秘密信託基金可動用。

麥克唐納被指控2017年7月至2018年5月止，明知自己無權獲得這筆金額卻意圖詐欺，設計並參與一項計畫，獲取加州銀行所有資金與資產，得手1470萬美元，又以類似手法從其他金融機構騙取1500萬美元。

麥克唐納曾在當地一家製作公司Bellum Entertainment LLC擔任執行長，任職期間，公司因涉嫌拖欠數十名員工薪水遭加州勞工委員會調查，大約在同一時期，麥克唐納開始向金融機構詐財。

FBI表示，他們依據詐欺和身分盜用罪對麥克唐納發出逮捕令，不過根據線索，麥克唐納已經逃往杜拜，其特徵為白人女性、藍色眼睛，身高5呎7吋，體重約145磅，呼籲掌握相關訊息的人士可聯絡FBI或美國大使館。

