神鬼高中生？鑽漏洞「偽造悠遊卡」詐82萬 她免坐牢理由曝光

TPASS2.0 爆出遭高中生偽造票卡退款，詐領現金的行為。



新北市一名董姓女高中生（18歲）與未成年男友、友人合作，透過NFC功能偽造具有「TPASS 2.0」功能的悠遊卡，再重複操作退費詐得現金，總計82萬多元。2名少年由少年法院審理，董女坦承犯行也與悠遊卡公司達成和解，法院考量她犯後態度及和解事實，依偽造儲值卡罪，判其有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束。

3人如何偽造悠遊卡？

檢警調查，今年1月下旬，董女的男友鄭姓少年先從網路買到已破解的悠遊卡原始檔與空白IC卡，再利用手機NFC功能搭配APP「MCT」，將悠遊卡晶片資訊寫進空白卡片，製成多張具有「TPASS 2.0」月票功能的偽造悠遊卡。

1月26日到2月16日間，董女與朋友黃姓少年分持卡片，前往台北車站、機場第一航廈站、長庚醫院站等捷運站點，以自動售票加值機操作退票功能，成功取得現金。

3人得手現金後沒有直接花用，而是把現金拿去買遊戲點數，再上網轉售，最後作為日常生活花費，層層轉手的做法一度被認為觸犯洗錢防制法。

核對後不法獲利達82萬

一開始，檢警查到偽造卡片16張，不法獲利約69萬元，進一步核對發現，偽造卡片多達21張，詐領金額高達82萬多元。

董女偵訊時態度反覆，曾改口否認知情，最後於法庭審理時當庭認罪，供稱自己僅分得2至3萬元，表示願賠15萬元與悠遊卡公司和解。

母稱女兒拿去買參考書

據《ETtoday》報導，董女未請律師，應訊時多次語塞，回頭看向坐在旁聽席的母親，顯得有些無助，因而改簡式審判程序審理。董母受訪時稱，女兒把分得款項多用於日常開銷及購買升學參考書。

士林地院審理後，認為董女正值青年，具有勞動能力卻不思循正途，與2名少年偽造悠遊卡行為已破壞社會交易秩序，惟考量其坦承犯行，並達成民事調解，昨(12/30）依《刑法》第201條第1項意圖供行使之用而偽造儲值卡罪，判處有期徒刑1年6月，緩刑4年。

