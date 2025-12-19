「神鵰俠侶」阻詐300萬! 休假警逮車 妻助掌鏡蒐證

阻詐全年無休！雲林一名被害人準備面交300萬元給詐騙車手，刑警大隊科偵隊代理隊長，休假與太太外出用餐時，接獲情資，發現車手就在附近，擔心他跑掉，休假警官立刻就近馳援，太太還幫忙掌鏡蒐證。詐

騙車手一上轎車，就被攔下，警察及時趕到，喝令詐騙車手乖乖就範。





「神鵰俠侶」阻詐！ 休假警逮車手 妻子幫錄影蒐證合作無間

被害人準備面交300萬元給詐騙車手 警察上前逮人（圖／翻攝畫面）









旁邊一名頭戴安全帽、身穿休閒褲的，不是熱心的路人甲，而是熱血的雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心，休假時和太太外出用餐，突然接獲情資，遭網路交友投資詐騙的被害人，正要前往面交300萬，發現地點就在附近，劉警官使命感驅使下，帶著太太直奔現場，就近馳援。

眼尖的警官太太，發現穿著黑衣的男子行蹤可疑，果然就是車手；擔心同仁趕到時，車手落跑，太太情義相挺，直說「老公你去抓人，我幫你錄影！」，給了劉警官無比信心，直衝上前英勇逮人，妻子立刻補位錄影蒐證，儼然是合作無間的神鵰俠侶，夫妻聯手成功阻止詐騙。





原文出處：「神鵰俠侶」阻詐！ 休假警逮車手 妻子幫錄影蒐證合作無間

