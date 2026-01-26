祥儀慈善文教基金會深化攜手國立清華大學竹師教育學院 共築STEAM教育產學共創育才基地
【記者張嘉誠／綜合報導】
長期深耕科技教育與公益推動的祥儀慈善文教基金會，持續以「跨域傳動、永續共好」為核心理念，積極串聯產官學研能量，培育具備跨域整合與國際競爭力的科技人才。近年來，基金會進一步強化與國立清華大學竹師教育學院的合作關係，以前瞻視角擘劃未來科技教育藍圖，開展產學共創共好新典範，並同步擴增國際科技教育推動的深度與廣度。
祥儀深耕機器人教育 建構全齡學習生態系
祥儀企業長期投入機器人產業發展，並成立祥儀慈善文教基金會，致力於推廣機器人教育不遺餘力。基金會打造亞洲唯一的機器人主題觀光工廠—「祥儀機器人夢工廠」，於千坪互動式體驗場域中，透過寓教於樂的方式，啟發不同年齡層對機器人科技的興趣，讓科技教育向下扎根、向外擴散。
近年祥儀更推出自有品牌「CAGEBOT 科技寶」工業積木，源自德國設計、臺灣製造，具備高強度結構與多元機電整合的高機能特性，結合祥儀自製高效能齒輪箱馬達與多元電控系統，打造可因應不同教學與應用需求的自主傳動機構，並發展AI全齡學習系列機種，涵蓋國小至大專院校不同教育階段。教育應用機種包含程式啟蒙「戰神探險車 Mars-E1」、結合視覺辨識模組的分球裝置，以及可擴充進階應用的科技寶百變工具箱等，科技寶 ROS2 教育機種「迷宮機器人」更搭載光達（LiDAR）與可擴充視覺辨識模組，能即時建構場域地圖、進行路徑規劃與自主導航，具備全向行駛與靈活運動控制能力，延伸應用涵蓋無人駕駛、無人物流運輸等前瞻科技產業，成為銜接國際機器人競賽與產業實務的關鍵教學載體，全面支援課程教學與競賽培訓需求。「CAGEBOT 科技寶」工業積木系列產品不僅榮獲2020、2022、2024三屆臺灣精品獎肯定，更發展出階梯式、系統化的科技寶教育方案，讓學習者自基礎程式啟蒙一路銜接至進階機電整合與智慧應用，形塑完整的全齡科技學習歷程。
攜手清華大學USR實踐科技平權 培育世界級科技人才
在推動實作導向學習的同時，祥儀慈善文教基金會亦持續建構具國際能見度的競賽舞台。基金會已連續八年攜手桃園市政府舉辦「TIRT 桃園國際新創機器人節」，成功打造臺灣耀眼世界的機器人競賽平台，吸引國內外團隊同場交流，促進科技教育與產業趨勢的實質接軌。此外，基金會自2024年起進一步攜手國立清華大學 USR 計畫【Tnunan 歌劇音樂會：以文化回應式教學推動泰雅醫療人才培育計畫】，共同辦理青少年奧林匹亞機器人競賽，將科技教育導入多元文化與偏鄉場域，落實科技平權。祥儀企業暨慈善文教基金會蔡逢春董事長表示:「今年預將深化攜手清大竹師教育學院，推進銜接國際科教需求，輸出系統化科技教育、辦理研習及競賽活動，以臺灣產學能量共創新猷，拓展臺灣學子跨國交流平台。」
共築STEAM教育基地 擘劃未來合作藍圖
竹師教育學院長期以人文關懷、科技創新、國際視野與社會責任作為核心發展方向，致力於推動教育研究創新與師資專業培育。隨著竹師教育學院新大樓於2025年10月正式啟用，學院透過與祥儀慈善文教基金會的深度合作，打造一個兼具教學、研究、推廣與社會影響力的示範型 STEAM 教育空間，為臺灣培育具備跨域思維與科技素養的下一代學習者與教育工作者。竹師教育學院王子華院長表示：「STEAM 教育教室不僅是一個嶄新的教學空間，更將成為連結大學、K-12 學校與產業夥伴的重要實踐基地。本院將以 STEAM 教育教室為核心，整合智慧機器人、程式設計、工程設計與跨領域課程，持續推動 K-12 師生 STEAM 與智慧機器人教育，同時作為師資培育、教師專業成長與教學實證研究的重要場域。」
1月26日，基金會與竹師教育學院共同辦理STEAM教育教室啟用儀式暨首場師資培訓活動，各界共同見證科技教育向前邁進的重要時刻，攜手開創產學共創、共好共榮的嶄新里程!
