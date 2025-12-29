祥樂豐足迎新年 法鼓山2026春聯全台結緣送祝福

（記者陳志仁／新北報導）法鼓山春聯正式推出！2026 年以「祥樂豐足」為年度祝福主題，邀請大眾在新的一年中，從心出發，迎向安定與圓滿；自 12 月 30 日（週二）起，民眾可前往法鼓山全球分寺院與各分支道場，或全國全聯、大全聯門市免費索取結緣春聯，數量有限，送完為止。

圖／法鼓山春聯來囉！ 2026年祝福大眾「祥樂豐足」，迎來好運一整年。（法鼓山提供）

法鼓山表示，「祥樂豐足」不僅是一句新年祝福，更是一種踏實而可實踐的生活態度；法鼓山方丈和尚果暉法師指出，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人，自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

廣告 廣告

圖／2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」。（法鼓山提供）

果暉法師進一步開示，面對他人時若常懷感恩之心，內在會變得柔軟而謙虛，處事更加圓融，也能感動、感化他人；自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

在春聯設計上，法鼓山說明，今年以象徵吉祥寓意的「玉葉金花」為底圖，並延續環保理念，採用簡約製程，保留紙張樸實典雅的質感，深受各界喜愛；春聯左下角設有 QR Code，民眾可掃描了解主題意涵與設計巧思，分享給親友「祥樂豐足」的祝福。

此外，法鼓山也邀請民眾就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜感恩的心迎接新年；例如北投農禪寺跨年法會與元旦早課、桃園齋明別苑歲末祈福法會、臺中寶雲寺元旦早課等，透過佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福發願，點上一盞光明心燈。

更多引新聞報導

法鼓山歲末送暖啟動 北投雲來寺關懷家庭感受滿滿祝福

法鼓山啟建大悲心水陸法會 千人同願共修祈福眾生

