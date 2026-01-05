祥碩前進CES 展示AI高速傳輸新方案

（中央社記者張建中新竹5日電）高速傳輸介面晶片廠祥碩今天宣布，將在美國消費性電子展（CES）中展示人工智慧（AI）基礎建設與邊緣運算應用的高速傳輸新方案，包括PCIe Switch及USB4等。

祥碩發布新聞稿指出，旗下PCIe Switch技術可為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化AI算力效率。

祥碩表示，在邊緣運算中，單張AI加速卡往往難以應付龐大的模型需求。透過旗下PCIe Switch ASM58048作為核心樞紐，客戶可整合多張AI加速卡，倍增算力。

祥碩指出，關鍵在於支援P2P直連技術，讓加速卡之間能直接交換資料，無須繞道中央處理器（CPU），突破傳輸瓶頸，實現真正的「AI高速協作」，大幅提升整體運算效能。

針對智慧工廠監控或大數據歸檔需求，祥碩表示，ASM58048具有可擴充近百個硬碟的彈性。晶片最多可拆分為16個PCIe Gen4 x2端口，若再搭配祥碩SATA控制晶片ASM1166，單一系統即可支援高達96個SATA儲存裝置。

祥碩指出，針對AI數據清洗與頻繁存取的需求，ASM58048可在NAS前端連接多張高速NVMe固態硬碟（SSD），建立高速緩存區，讓使用者在存取資料時能享受PCIe Gen4的速度，待系統閒置時再將數據寫入後端的傳統硬碟。

祥碩表示，CES現場還將展示USB4在AI加速與外接繪圖處理器（GPU）應用中的穩定頻寬表現，對應行動工作站、工業電腦與AI邊緣裝置等高效能應用需求。（編輯：楊凱翔）1150105