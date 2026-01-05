祥碩CES大秀PCIe Switch 賦能 AI 邊緣運算海量數據存取需求

祥碩總經理林哲偉。陳俐妏攝



高速傳輸介面晶片領導廠商祥碩今年 CES 展，宣布推出 AI 基礎建設與邊緣運算應用的最新高速傳輸解決方案。展出包括支援Peer-to-Peer (P2P) 傳輸的高相容性、高能效的 PCIe Switch技術，以及針對 AI 加速器優化的 USB4 裝置端解決方案等高速互連應用展示平台，聚焦 AI 邊緣運算、eGPU 擴充、高效能儲存與 AI 加速器互連等應用。

隨著生成式 AI 從雲端走向邊緣運算，裝置間的高速互連與低延遲成為關鍵。祥碩PCIe Switch技術，為工作站與邊緣運算裝置提供靈活且高效的數據通道，協助客戶極大化 AI 算力效率。本次展出三大技術亮點：

AI 加速卡集成、 超大容量監控擴充、NAS 高速緩存（Cache）加速應用。USB4 跨界整合部分，打造移動式 AI 工作站，祥碩展示了 USB4 Device controller ASM2464PDX 的全新應用場景。

透過USB4 外接 AI 與 eGPU 解決方案，打造高彈性行動與邊緣運算平台。USB4 裝置控制晶片ASM2464PDX搭配PCIe Gen4 Switch ASM58012，建構出可同時支援外接顯示卡、多組NVMe SSD及10GbE網路的整合式邊緣運算平台。

