祥馬迎春揮毫賀歲！彰化美學館書藝賀歲

年畫老師徐菊英與民眾合影.

書法老師方一成.

書法老師柳嘉淵與民眾合影.jpg

開筆儀式大合照.jpg

熱鬧的活動現場.jpg

迎接2026丙午馬年，國立彰化生活美學館於游藝堂舉辦「丙午年祥馬迎春揮毫」活動，由館長尹彙武率領九位書畫名家現場開筆，透過翰墨飄香傳遞新春祝福。館方今年更串聯中部四縣市15個單位，規劃20場次揮毫活動，將傳統書藝帶入火車站、圖書館與歷史古蹟，讓美學成為民眾生活中的日常陪伴。

活動現場年味濃厚，由館長尹彙武、秘書李明俊，以及方一成、林清鏡、柳嘉淵、柯智美、徐菊英、陳玄茂、張芯晨、張瑩加、萬怡諭等九位書畫藝術家共同開筆揭幕。藝術家們現場揮毫創作春聯、年畫與版畫，將對馬年的吉祥祝願化為一字一畫。彰化生活美學館表示，春聯承載著華人社會除舊布新的習俗，希望透過手寫的溫度，拉近傳統藝術與民眾的距離，讓大家在欣賞筆墨流轉間，感受平安與幸福的期盼。

為了落實「文化近用」，今年的揮毫活動不侷限於館內，更主動走入社區與公共空間。彰化生活美學館說明，今年結合中部四縣市文化團體，展現多元的在地行動。例如臺中市大肚區文化志工隊將前往「追分火車站」，讓旅客在交通節點也能收到新春祝福；台中大里生活美學協會則結合圖書館借閱機制，推廣「借好書、送春聯」；彰化縣北斗鎮生活美學協會更選在縣定古蹟「田中陳氏壽山堂」舉辦揮毫，讓傳統建築與書法藝術相互輝映，活化文化資產。

彰化生活美學館強調，藝術應是一種溫暖的陪伴。透過這系列活動，期望發揮教育文化的影響力，讓民眾在充滿節慶氛圍的場域中體驗生活美學。中部四縣市的系列揮毫活動即日起陸續登場，歡迎民眾踴躍參與，詳細場次資訊可至國立彰化生活美學館官網（www.chcsec.gov.tw）查詢。