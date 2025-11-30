一票人不知道！明年1128有大事 網喊：別出國

網呼籲記得把2026年11月28日空下來。（圖／東森新聞）





日前社群平台近日掀起一波「行事曆警報」，許多網友提醒大家記得把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國行程。提醒貼文曝光後，許多人驚訝表示「完全不知道」、「已經趕快標記起來」，紛紛在自己的行事曆上先預留日期。

有網友今（28）日在Threads發文表示，11月28日是九合一大選，呼籲大家提前把時間留下來，強調「出國旅遊先避開、臺灣不能少你一票」，許多人也紛紛貼出自己的行事曆照片，表示已經提醒自己要留出時間投票。

網友紛紛留言表示「謝謝，已登行事曆」、「本追星人馬上記到記事本」、「我昨晚上睡前還在想，明年何時投票，沒想到就滑到你的文」、「怕老闆在那天辦活動，也同步加進公司共同行事曆」、「嚇死本來已經規劃好去名古屋了，看起來需要提前去了」、「這好重要，一定要回台灣投票」。

也有網友提醒「如果有遷戶籍的需求，也請記得抓四個月的設籍門檻，最好在七月初完成，或是等投完票再來處理歐」、「離島青年返鄉投票！金門朋友們記得至少提前一個月訂購機票喔！」

根據中選會10月31日公告，115年地方公職人員選舉相關時程已確定，候選人登記自8月31日至9月4日受理，10月16日前完成名單審定並通知抽籤；候選人抽籤將於10月23日舉行。直轄市長選舉名單於11月12日公告，11月13日至27日將辦理政見發表會。直轄市議員、縣市長、縣市議員名單則於11月17日公告，相關政見會於11月18日至27日舉行，投票及開票日為11月28日。

中選會表示，115年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉，也將依照同一時程由各地選委會安排相關選務作業。

