一票人不知道！7-11會員點數可折抵水費 店員也驚呼

只要成為統一超商7-ELEVEN的會員，在店內消費就能累積OPENPOINT點數，並可於消費時折抵使用。近日有網友分享，自己到超商繳水費時告訴店員要用點數折抵，等條碼刷成功後，店員才驚呼：「原來可以這樣用」，這段故事引網友熱議，還有人指出，其實會員點數也能用來領貨。

原PO在Threads發文，分享自己到7-ELEVEN繳水費，向店員表示要用OPENPOINT點數全額折抵，店員當場露出疑惑表情，提問：「水費帳單可以用OPENPOINT點數折抵？」原PO很認真的向他點頭，店員仍半信半疑地操作條碼，點數成功折抵後，店員小聲地自言自語說：「哇～原來點數可以這樣用！」原PO看了店員這反應笑稱「好可愛」。

貼文發出後，網友紛紛留言，「很多員工其實也不知道7-11有什麼新活動」、「7-11員工也都不知道水電費可以刷手機載具」、「7-11太多功能了，應該沒人能全部記住吧」、「因為很少人使用，我身為店員也不知道」、「OP點數超好用！ 一點一元」。

另外還有內行表示，OPENPOINT點數其實還有很多功能，「貨到付款也可以用點數去扣錢」、「7-11有不少繳費項目，能用iCASH 2.0或iCASH Pay支付」、「身為不到三個月的小七底層店員，對於小七幾百種學不完的眉眉角角，只能謝謝客人的耐心教導，其他的超商工作是體力累不用這麼心累」。

7-ELEVEN可使用OPENPOINT折抵代收項目包括：

1.繳費：

停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視

2.繳稅：

綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅

3.代售：

雙北垃圾袋、環保兩用袋、郵票

4.EC取貨付款：

各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費

