一票人從沒清過！達人揭「除濕機水箱」警訊：恐得肺病

許多家庭的除濕機幾乎是24小時全天候運轉，但你是否曾注意到，水箱底部可能會出現一圈粉紅色、滑滑的黏液？生活育兒專家豆豆媽咪近期在臉書發文示警，許多人倒完水箱就直接裝回去，卻沒發現那層粉紅黏液其實是「細菌軍團」。如果放任不管，除濕機吹出來的風反而會帶著黴菌孢子污染室內空氣，造成全家人「越除濕越過敏」，甚至可能引發肺部疾病。

水箱粉紅黏液竟是細菌生物膜

豆豆媽咪指出，水箱內常見的粉紅色黏液並非普通水垢，而是一種名為「黏質沙雷氏菌」的細菌與生物膜。這種細菌極其頑強，光用清水沖洗根本無法去除。如果長期不處理，除濕機運作時產生的氣流會將這些細菌帶回空氣中，可能導致呼吸道不適，甚至造成嚴重的「加濕器肺」問題。她強調，水箱內部尤其是轉角把手、浮球連桿等「死水區」，是生物膜長得最厚的地方，清潔時絕對不能漏掉。

三步驟正確除垢斷絕粉紅軍團

為了守護家人的呼吸道健康，豆豆媽咪分享了除濕機清潔的三大核心步驟。首先是「物理刷洗」，必須使用軟毛刷或海綿搭配中性洗碗精，針對死角用力刷除生物膜；接著是「浸泡殺菌」，若水垢較厚，可使用1比10的白醋水或檸檬酸溫水浸泡20分鐘，破壞細菌細胞膜。最後也是最重要的一步是「徹底乾燥」，將水箱倒置晾乾，因為乾燥的環境才是切斷細菌命脈的最佳利器。

對於網路流傳在水箱丟入鋁箔紙或硬幣能抑菌的說法，豆豆媽咪也實測表示，金屬離子雖有微弱抑菌效果，但僅能作為「輔助」，絕對無法取代定期的物理刷洗，民眾不應因此偷懶。

濾網清潔禁忌曝曬與高溫

除了水箱，進氣口的濾網也是另一大細菌大本營。豆豆媽咪提醒，清潔濾網要遵循「先吸後洗」的原則，先用吸塵器吸走表面灰塵，再用低於40度的溫冷水輕洗，避免濾網變形。清洗完畢後應放在陰涼處「陰乾」而非曝曬，因為紫外線會導致尼龍濾網脆化。特別要注意的是，若機台配有HEPA濾網，則是絕對禁止水洗，一旦碰水功能就會報銷，只能定期更換。豆豆媽咪建議，水箱應維持「每週洗一次」的頻率，濾網則建議每2到4週清潔一次，才能確保除濕機的效能並維護居家空氣品質。

