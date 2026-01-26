一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道

洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」

原PO在Threads發文表示，自己每天洗頭都很用力，搓洗兩遍各5分鐘以上，洗到手很痠，但每次隔天頭皮還是會散發油味，不像美髮店都能維持清香長達3天，讓原PO忍不住好奇「為什麼？」

一位美髮師說明，美髮師幫客人洗頭髮時，不會在頭皮上起泡，都會均勻搓開泡沫、洗到頭皮、頭髮每個地方，沖水時也沖得很乾淨，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」；美髮師也提到，如果使用正確的洗髮步驟後仍有出油困擾，就要改用涼性洗髮精。

對此，許多網友紛紛回應，「我就是把洗髮精抹在頭頂，搓到起泡那款人，看來要改進了」、「果然沒有簡單的工作，respect」、「我也是洗完頭頭皮會癢！原來！謝謝解惑！」、「剛剛洗澡馬上來試試看，果然吹頭髮變得很蓬鬆耶，謝謝美髮超人」；原PO則透露，她使用正確洗法步驟後，隔天到了下午18點頭皮有出油沒臭味，她甚至為此強迫男友嗅聞確認，「活了30年到現在才知道怎洗頭」。

