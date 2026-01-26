一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道
洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」
原PO在Threads發文表示，自己每天洗頭都很用力，搓洗兩遍各5分鐘以上，洗到手很痠，但每次隔天頭皮還是會散發油味，不像美髮店都能維持清香長達3天，讓原PO忍不住好奇「為什麼？」
一位美髮師說明，美髮師幫客人洗頭髮時，不會在頭皮上起泡，都會均勻搓開泡沫、洗到頭皮、頭髮每個地方，沖水時也沖得很乾淨，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」；美髮師也提到，如果使用正確的洗髮步驟後仍有出油困擾，就要改用涼性洗髮精。
對此，許多網友紛紛回應，「我就是把洗髮精抹在頭頂，搓到起泡那款人，看來要改進了」、「果然沒有簡單的工作，respect」、「我也是洗完頭頭皮會癢！原來！謝謝解惑！」、「剛剛洗澡馬上來試試看，果然吹頭髮變得很蓬鬆耶，謝謝美髮超人」；原PO則透露，她使用正確洗法步驟後，隔天到了下午18點頭皮有出油沒臭味，她甚至為此強迫男友嗅聞確認，「活了30年到現在才知道怎洗頭」。
其他人也在看
頻繁染髮恐害白髮長更多！醫揭「關鍵原因」 很多人都該停手了
演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白頭髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。 染髮劑進入身體 比想得更深入 皮膚專科廖朝瑜醫師指出，很多人以為染髮只是頭髮表面的事，其實不然。當染髮劑塗在頭上時，化學成分會透過頭皮上密集的毛囊進入身體，接著順著血液循環抵達腎臟，最後經由膀胱排出體外。有些染髮劑含有的對苯二胺會造成接觸性過敏性皮膚炎或蕁麻疹，嚴重時甚至可能產生化學性白斑症。廖朝瑜醫師表示，若對染髮劑中的成分過敏，輕則頭皮發癢、刺痛，重則出現紅腫、脫髮，極少數嚴重案例甚至可能引發呼吸困難或腎臟問題。值得注意的是，如果染髮太頻繁，身體來不及代謝這些化學物質，反而會傷害毛囊裡製造黑色素的細胞，結果就是白髮越長越多，形成惡性循環。 讓頭皮休息 才是真正護髮之道 衛生福利部食品藥物管理署建議每次染髮間隔3個月以上，廖朝瑜醫師也建議，最好間隔3至6個月，讓身體有時間把化學物質代謝掉，也讓受損的頭皮細胞慢慢修復。在選擇染髮劑時，盡量避開黑色或深褐色，因為顏常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
【有片】台灣遊客在日本新潟滑雪道外滑雪受困 挖雪洞露宿一晚獲救
日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，6名包含中國籍與台灣籍的男性當天在滑雪道之外滑雪，在設法求助後，救援隊於當地時間26日8時30分左右發現6人的蹤跡，6人均平安無事亦無受上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
為何髮廊洗頭能撐好幾天不油？內行曝差在2手法
生活中心／杜子心報導不少留長頭髮的女生都有過相同經驗，就是到髮廊洗完頭後，頭皮可以清爽好幾天，不但不癢也不太出油，但在家自己洗，隔天瀏海就塌、頭皮開始油。一名女網友發文直呼不可思議，表示每次去髮廊洗頭，都能撐上好幾天不用再洗，讓她忍不住好奇發問「是髮廊的洗髮精真的特別不一樣嗎？」。貼文曝光後迅速引發大量共鳴，許多網友留言表示「這根本是長年之謎」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明天東北季風南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
中共2理由要自家人「春節避免去日本」！台網酸爆：好意思？
國際中心／周希雯報導中日關係近期因「台灣有事」言論持續緊張，中國更祭出一系列報復措施，更推動「免費退票」來呼籲自家人民避免赴日，試圖以經濟手段施壓。隨著農曆春節即將到來，不少人在規劃出國旅遊行程，中國外交部透過領事局發布公告，聲稱日本近期治安不佳、地震頻傳，恐讓中國公民「面臨嚴重安全威脅」，呼籲近期避免前往日本。消息一出引發各界狂酸，台灣網友更嗆爆「讚啦，馬上訂去日本機票！」民視 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
狗狗抓癢未必是過敏！解析牠們「皮膚癢」真相：跳蚤與過敏怎麼分？
火報記者 張舜傑／報導 狗狗頻繁抓癢、甩耳或舔腳，常被誤以為是過敏，但原因可能更複雜，包括跳蚤、環境過敏、食物 …火報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
深陷痘痘地獄！口服A酸從根本抑制油脂 助你重拾美肌
大學四年級的小雯，臉上的囊腫型痘痘讓準備拍畢業照的她充滿焦慮，看著同學們開心地挑選拍照濾鏡，她卻只能躲在角落，擔心再強的美顏功能也無法修飾滿臉紅腫的痘疤。試過各種抗痘產品但青春痘依然頑強地駐守在臉上，直到嘗試口服A酸，她才終於敢把臉「正大光明」的攤在陽光下。NOW健康 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 540則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 2則留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 7則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 52則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言
賈永婕捧鳳梨拜拜 霍諾德「滿臉問號」畫面瘋傳成迷因
美國傳奇攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的歷史壯舉，僅花91分鐘便登上509.2公尺高的塔尖。攀登前夕，台北101董事長賈永婕特地準備供品，帶領團隊在大樓前進行祈福儀式，只見她捧著鳳梨虔誠拜拜，而站在一旁的霍諾德則露出滿臉困惑的表情，畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言