一票人班機被取消、改期！達人點名「4類航班」易中招

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生活中心／綜合報導

受中東戰事影響、國際油價迅速飆升，多家航空公司除了調漲燃油附加費，也陸續實施減班政策；已有許多旅客收到航班取消或異動通知。對此，不少已經購買機票的民眾，擔心自己的旅程也會受影響，旅遊達人蓋瑞哥也提醒，有4類航班可能面臨「併班」的狀況，呼籲民眾優先選擇熱門航線與班次，有效降低風險。

蓋瑞哥表示，燃油附加費調漲的下一步是減班，並一一列出各家航空公司的狀況。國泰5/16起砍了約 2% 航班，香港快運5/11起砍6%航班，聯合航空計畫全球削減5%計劃運能，「中東航線直接停飛到 6月底。」至於台灣的中華航空，5月份也減少部分航班，受影響範圍涵蓋包括東京、首爾、曼谷、香港、雅加達、倫敦、大阪等。

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不只機票調漲…一票人班機被取消、改期！達人點名「4類航班易中招」解法曝

蓋瑞哥指出，燃油附加費調漲的下一步是「減班」。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

對此，蓋瑞哥指出，「3月前買機票，怕漲價；4月後買機票，怕取消。在燃油費調漲前下手一堆機票，現在反而擔心取消了～」他提醒，紅眼、晚班機、週間、票價較低的航班，近期可能就會面臨「併班」的狀況，因此他呼籲可選購熱門航線與班次，「比較不用怕遇到取消。」

不只機票調漲…一票人班機被取消、改期！達人點名「4類航班易中招」解法曝

蓋瑞哥指出，紅眼、晚班機、週間、票價較低的航班，可能就會面臨「併班」的狀況。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：不只機票調漲…一票人班機被取消、改期！達人點名「4類航班易中招」解法曝

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