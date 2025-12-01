一票人瘋搶！單親辣媽靠賣眼淚養4孩 每瓶價錢令人驚呆

國際中心／王文承報導

一名單親媽媽靠着販售每瓶600美元「自己的眼淚」來籌措節慶開銷，成功為4名孩子準備禮物。（示意圖／資料照）

聖誕節將近，美國西部一名單親媽媽靠着販售「自己的眼淚」來籌措節慶開銷，成功為4名孩子準備禮物。她多年來以每瓶600美元（約新台幣1.9萬元）的高價出售瓶裝眼淚，令人意外的是，買家多為男性，且需求穩定，儼然成為她一家過節的重要收入來源。

單親辣媽靠賣眼淚養4孩



根據《鏡報》美國版（The Mirror US）報導指出，44歲的瑞弗（Liz River）是一名成人內容創作者，也是4個孩子的單親媽媽。為了讓孩子們過上一個豐盛的聖誕節，她在節日前夕靠着「賣眼泪」這項獨特副業創造收入。

廣告 廣告

她透露，多年來她都以每瓶600美元的價格出售自己的眼淚。為此，她隨身攜帶玻璃罐，只要情緒來時就會收集每一滴眼淚。讓她意外的是，不少顧客願意花大錢購買這些「情緒產物」。

瑞弗坦言：「如果沒有販售罐裝眼淚和哭泣影片賺到的錢，我們的聖誕節會非常拮据，可能只能過最基本的生活。」她表示，正因有了這筆收入，家人才能在節日期間一起團聚，而不是為了生計各奔東西。

她回憶，最初一年頂多賣出兩三瓶，但這些年來總銷量已超過100瓶。由於要想完全裝滿一個小罐子並不容易，她正考慮推出迷你版本，例如做成項鍊墜飾大小的「眼淚瓶」。目前她也販售其他商品，包括客製哭泣影片、用過的紙巾、沾滿淚痕的枕頭，甚至連舊鞋和襪子都有人購買。

至於每瓶眼淚的容量，她並未公開細節。

她也分享一位特殊客戶的訂單：對方希望她拍一段20分鐘、以臉部為主的哭泣影片，並指定她「一定要穿著衣服」。對方表示，只想看她真實落淚，且希望能加購使用過的紙巾或帶有淚痕的枕頭。

更多三立新聞網報導

松山機場無預警停電！台電10字回應了

GoShare親自認證！她曝帽套正確用法 一票人崩潰：套頭多年算蠢嗎？

滑交友軟體氣炸！工程師翻譯「女生自介5條件」：找飯票？一票人笑翻

台北跨年卡司慘輸？她喊1縣市陣容贏麻了！一票人驚呆：實力強到沒朋友

