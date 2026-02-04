一票人碰過！機上1物被作「腳踏墊」超噁 前空姐曝無法勸阻原因

網友見乘客將雜誌做為腳踏墊，前空姐無奈「無法勸阻」。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

為了消磨搭機時間，許多乘客會翻閱椅背上雜誌，不過一名網友指出，搭乘飛機時見一名男子將雜誌打開放置地板，接著以「原味襪子」鋪在頁面上，再以玉足踩踏，無奈「你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌」，遭網友建議通知空姐；不過前空姐解釋，這種情況無法勸阻。

一名女子在社群勸旅客，搭機時應避免翻閱機上雜誌，見一名男子竟將雜誌做為腳踏墊，相當不衛生，貼文曝光，一票網友崩潰道「我真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了，到底為什麼都有這樣的人啊」、「我也會翻雜誌，omg」、「踩在自己鞋子上或包包不好嗎？」、「隔著螢幕都有味道」。

廣告 廣告

一名男子將雜誌踩在腳下，令網友直言「隔著螢幕都有味道」。圖／翻攝自Threads

還有網友分享，曾搭機前往韓國時，見一名韓國婦人「看雜誌一邊沾口水翻頁」，還有阿伯拿椅子上頭巾擦拭足部，不僅如此，椅背收納袋也是飛機上最髒之處，因為「你永遠不知道上面有沒有尿布、垃圾碰到」，就連航空公司也未必清潔；無奈見過各式各樣不衛生行為，只好自行準備濕紙巾擦拭。

其中一名網友建議，乘客見狀就應告知空姐先將雜誌收走，或是勸導停止行為，不過一名前空姐表示「這是常態」，透露廉航快速過站時，因沒有清潔人員協助吸地，空服員只能用「安全須知卡」將地面異物刮到角落藏起來，同時若上前勸阻，可能遭乘客反控沒有提供一次性拖鞋。



回到原文

更多鏡報報導

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣

醫院直播授課！「女性私密處」5萬人看光光 社群帳號遭檢舉悄刪文

霍諾德爬101對「這個男人」印象最深！他再曝攻頂前放開雙手心境...脫口秀主持人傻眼

獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑