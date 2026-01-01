一票人跨年擠爆「台灣杜拜」 網看人潮狂酸：滿滿的盤子

跨年夜各縣市湧入搶看煙火的人潮，一名男子在社群平台發文表示，「全台真正有錢的人，才會聚在這邊看煙火」，他雖未透露到訪縣市，但逾6千人看到他上傳的照片立刻認出是墾丁大街，隨即引發熱烈討論，因墾丁大街高額物價，又被網友戲稱為「台灣杜拜」。

原PO今（1日）凌晨於臉書社團「路上觀察學院」發文指出，2026年的第一天，「全台真正有錢的人，才會聚在這邊看煙火」；從他上傳的照片來看，整條大街人潮擠得水洩不通。

原PO並未說明他到訪的縣市，但圖文曝光後，逾6千人秒認出是墾丁大街，紛紛留言「在場的各位，都是有錢人」、「每個都身價億萬」、「抱歉我窮……只能出國跨年」、「看到滿滿的盤子」、「台灣的杜拜」、「人好多，好熱鬧」、「果然大家都有錢又有閒」、「墾丁＝杜拜」、「台灣3%最有錢的都在這」。

墾丁大街多次傳出坑殺遊客的情況，旺季每晚住宿房價破萬元，街上的攤商售價也居高不下，曾有網友抱怨，買兩包現切芭樂600元、滷味一袋高達千元等，各種亂象多次在網路引起討論，因此不少人戲稱墾丁大街是「台灣杜拜」，但也有人緩頰表示，墾丁只有假日人潮特別多，攤商把物價抬高屬於正常現象，接受的人就會買單，不接受的可以選擇不消費。

