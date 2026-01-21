即時中心／黃于庭報導

疫情後觀光產業復甦，日本、韓國更是許多國人旅遊首選，不過也得特別留意當地規定，免得一不小心浪費寶貴時間。近日有網友分享，他從韓國搭機返台時，將暖暖包放進托運行李，被要求開箱檢查，現場也有多名旅客遇到同樣情況，行李輸送帶因此塞爆，而貼文曝光後，也讓大批網友相當驚訝。

近日有網友於社群平台Threads發文表示，他從韓國釜山金海機場欲搭機返台，行李安檢非常嚴謹，導致運送帶「大塞車」；而他也是第1次被要求開箱檢查，原因正是暖暖包。

廣告 廣告

該網友說，當天還有許多旅客都被點名，整排隊伍都是要進去開箱。因此，他提醒要去韓國旅遊的民眾，出境時暖暖包無論有沒有開封，都不能放行李箱，必須以手提方式上機。

貼文曝光後，讓不少網友相當意外，「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道，之前還帶了幾個回台灣」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有都沒事，沒想到現在居然不行了」。有網友說明，該規定是因為暖暖包為潛在熱源；更有人表示，除了暖暖包，連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查。

據悉，韓國仁川國際機場、金海國際機場、濟州國際機場3大機場，均規定不能托運暖暖包。有網友證實，他本（1）月18日從釜山出境，釜山航空櫃檯公告「暖暖包不能放在行李箱」，要跟行動電源一樣帶上飛機，確認行李沒有問題才可以離開。

原文出處：快新聞／一票人都中招！韓國出境新規「這1物」禁托運 網驚：上個月帶沒事

更多民視新聞報導

「夜衝武嶺」熱血變調！2025奪10命「多為大學生」

邱臣遠再爆性騷爭議！疑似要求竹市府女公務員「連我上廁所都要跟」

「土方之亂」延燒！國土署要台中市政府自己大便自己收 盧秀燕回應了

