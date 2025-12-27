一票人都在學！TikTok瘋傳「放鬆睡姿」醫警告致命危機

有乘客指出，只要屈膝把雙腳放在座椅上，並用安全帶固定雙腿，呈現「蜷縮式睡姿」，就能獲得更好的睡眠品質。（示意圖／翻攝自pexels）





近期一項在TikTok上瘋傳的搭機睡眠姿勢引發爭議，有乘客指出，只要屈膝把雙腳放在座椅上，並用安全帶固定雙腿，呈現「蜷縮式睡姿」，就能獲得更好的睡眠品質。不過，就有醫療專家警告，這麼做輕則影響血液循環，重則引發肺栓塞，恐導致致命後果。

網友實測反應兩極

根據《福斯新聞》報導，有乘客宣稱，只要屈膝把雙腳放在座椅上，並用安全帶固定雙腿，就能在機上「一覺好眠」。這樣的作法在社群平台上評價不一，有人質疑這樣的姿勢是否真的舒服，也有人直言看起來相當危險。多名 TikTok 用戶表示，實際嘗試後遭到空服員制止，甚至被要求立即恢復正常坐姿。

空服員當場制止成常態 後遺症不少

有網友留言分享，「我一這樣做，空服員馬上叫我停下來。」也有人回憶曾因模仿該姿勢而被空服員斥責，顯示此舉在多數航班上並不被允許。部分嘗試過的網友坦言，一開始確實感覺放鬆，但不久後雙腿便出現麻木不適的情況；也有網友幽默表示「我的肚子絕對無法接受」，暗指飛行途中常見的脹氣與消化問題。

醫師警告恐增血栓風險

美國精神科醫師卡蘿爾・利伯曼（Carole Lieberman）指出，該姿勢可能提高深層靜脈栓塞（DVT）的風險，尤其是在長途飛行中。她警告，血栓若引發肺栓塞，恐造成致命後果。梅約診所也提醒，久坐會影響血液循環，建議多活動雙腿或穿著壓力襪。

禮儀專家：不符搭機基本規範

這樣的坐姿，普遍被視為是不禮貌行為。禮儀專家、前空服員賈桂琳・惠特莫（Jacqueline Whitmore）建議，若真的感到不適，應脫鞋改穿襪子或拖鞋，並以外套或毯子包覆雙腳，如果屢屢做出這樣的行為，對隔壁乘客來說也會是一種困擾。

