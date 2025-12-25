一票人都弄錯！UG送飲料遭炎上 「GU無辜躺槍」回一句

因名字相似而遭到波及的知名服飾品牌GU，在社群平台幽默稱「你好，我是賣衣服的 沒有賣飲料。」（翻攝自臉書@GU Taiwan）

台北市街頭19日發生隨機殺人案，不少民眾到場獻花，然而UG飲料店老闆鄭凱隆卻帶有品牌LOGO的飲料袋帶到現場，掀起網上抵制聲浪。不過因名字相似而遭到波及的知名服飾品牌GU，在社群平台幽默稱「你好，我是賣衣服的 沒有賣飲料。」

張文19日涉嫌於台北捷運台北車站與中山站商圈犯下4死11傷悲劇，不少民眾自主前往2個事發地點哀悼致意，有網友20日於Threads分享影片，可見1名男子手提印有UG標誌的飲料，以及掛有UG牌子的花束到場致哀，遭質疑拿悲劇蹭流量；事後，男子被認出就是鄭凱隆。

對此，UG TEA於社群媒體發文道歉，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意」。鄭凱隆後續也召開說明會，「我的行為就不對，總之我就是這個行為做了就不對了。對不起，真的對不起」。

而服飾品牌GU疑似受到UG炎上事件波及，因此於Threads幽默寫下，「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，UNIQLO官方小編也回應「笑了」。其他人紛紛笑說「我懷疑你偷臭，但我沒證據」「自從吧UG出來，我都會想一下是GU還是UG 」「現在才發現GU是UG反過來」。

「上次去誠品，看到有人從電梯出來看到UG 喊~哇GU耶，我？」「小編很時事喔」「正常世界賣衣服，顛倒世界賣飲料 」「我媽媽真的說過賣飲料的那個GU」。此外，經常被誤會是特力屋的HOLA 和樂家居在自介欄寫下「不是B&Q，也不是特力屋」，也發文稱「大家好，我是賣家的」。

