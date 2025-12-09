一票人都收到！詐騙新招收1電子郵件「地址、姓名都有」 網怒：很變態

生活中心／施郁韻報導

近年來詐騙手法日新月異，不少人一不小心就落入陷阱。一名女網友近日收到一封Email，寄件者名稱為「Gopay全球易支付」，訊息列出她在網路平台購買的商品、付款資訊外，竟然連姓名跟地址，對方也是一清二楚，讓她好奇詢問「這是詐騙嗎？」沒想到已經有許多人在近日收到相同信件。

一名女網友日前在Dcard貼文指出「這個是詐騙嗎？Gopay是什麼東西根本沒有聽過啊？」她收到一封來自「Gopay全球易支付」的電子郵件，內容稱她在某個商城購買了iPad mini 128GB，且先消費後支付的型態下單，還列出商品資訊、訂單編號，甚至連姓名、電話及地址都寫得清清楚楚。

該電子郵件還提供一個名為「Gopay」的電子支付LINE客服，要消費者主動聯繫。網友實際加入LINE客服私訊後，客服誆稱「應該是他人盜用您的身分證資訊以及金融卡帳號，並透過第三方串接到您的電子信箱，導致您名下產生這筆1萬4000多元的訂單。」

女網友po文詢問網友，「Gopay是啥沒聽過啊，這是詐騙嗎？」引起網友熱烈討論。一票網友紛紛留言表示「我今天也有收到，感覺是新的詐騙，Google完全查不到」、「Gopay也不夠你賠！詐騙集團真的是無所不在」、「我也有收到，我還仔細看到底買了什麼，下面還有假好心的取消退貨連結，騙你去LINE客服，果真是詐騙啊！」、「連我的電話跟地址都有，真的是很變態的詐騙。」



