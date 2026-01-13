一票人都有！飛東京落地就頭痛 內行人曝解法

一名網友抱怨，東京的暖氣成了她最大的「敵人」，一下飛機就頭痛到連吞四顆止痛藥。（示意圖／翻攝自Pexels）





日本向來是不少國人出國旅遊的首選，不過一名網友近日分享，東京的暖氣卻成了她最大的「敵人」，一下飛機就頭痛到必須連吞四顆止痛藥。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友直呼超有同感，也紛紛分享各種應對方法。

飛東京暖氣成敵人

不少人在規劃出國旅遊時，首選往往是日本，除了地理位置近，飲食、文化與語言差異也相對小。不過，該名網友在社群平台Threads發文抱怨，東京室內暖氣過熱，一落地就引發頭痛不適，讓她不得不服用止痛藥。

貼文曝光後，立刻引發大批網友共鳴。許多人表示，室內暖氣過熱讓人悶到無法呼吸：「缺氧中。室內完全不ok」、「真的！而且完全不能呼吸超級缺氧，一間店很熱我會直接捨棄不逛了，快悶死」、「原來不是只有我會這樣！去年去日本時逛著逛著，突然頭很痛又忘了帶止痛藥，後來到戶外吹風就突然不痛了」。

此外，電車內的暖氣也被網友指出尤其難受，有人說：「最恐怖的是電車上的熱風才是最熱的」，還有網友提到住宿環境的困擾：「晚上睡飯店才崩潰，中央空調溫度不能改，窗戶不能開，整個熱到很不舒服」。

內行人曝解方

對此，有內行人分享了實用解法。多數人建議，進入室內後應立即脫掉外套、毛帽或圍巾：「一進到室內，一定要把衣服脫到剩下一件，然後勤勞喝水，不然頭真的很暈～悶熱」、「不要穿高領，室內不要毛帽、大衣、圍巾，然後到室外記得不要一直戴著口罩，要適時拿下呼吸新鮮空氣」、「除了好的大衣外套戶外穿，進室內穿輕薄透氣點」，還有人指出，「日本有一種氣壓頭痛藥（藥妝店就有）」。

