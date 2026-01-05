一票人都用錯！網揭菜瓜布差異 「這1款」恐刮花陶瓷碗盤

不少民眾每天洗碗都會使用菜瓜布，但對於不同顏色菜瓜布的實際用途，卻未必清楚。（示意圖／翻攝自pexels）





不少民眾每天洗碗都會使用菜瓜布，但對於不同顏色菜瓜布的實際用途，卻未必清楚。有網友在社群平台發文，分享「菜瓜布冷知識」。並指出大家最常使用的黃綠色菜瓜布，綠色刷面含有「金鋼砂」，並不適合用在陶瓷碗盤，會導致表面刮到花掉，貼文一出，引起不少網友熱議。

常見用法其實藏風險

原PO在Threads分享，許多家庭習慣使用「綠皮黃底」菜瓜布清洗所有餐具，但這款菜瓜布的綠色刷面含有金鋼砂成分，若用於陶瓷碗盤，長期下來可能導致表面刮花。他也提醒，應該要根據餐具的材質選擇適合的菜瓜布。

不同顏色用途大不同

接著，原PO以常見菜瓜布舉例說明，並表示桃紅色款屬於不織布材質，質地極為細緻，適合清洗玻璃杯或塑膠製品。而黃色、藍色與灰色款則為尼龍材質，清潔力較強但仍保有細緻度，較適合用於陶瓷碗盤等餐具。原PO也推薦灰色款式作為她的推薦。

貼文引發熱議

貼文曝光後，有網友直呼「原來菜瓜布還有那麼多學問」、「笑死原來菜瓜布也能研究到這麼專業？？？respect！」，坦言學到了新知識。也有網友分享自身經驗，表示「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」、「這次買了桃紅色，怎麼會那麼硬，平常用黃色習慣了實在是很難接受桃紅的觸感」。

