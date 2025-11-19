一票人都答錯！海綿寶寶在水裡是什麼顏色？答案超意外：學到一課了

生活中心／李紹宏報導

你有想過，如果黃色的卡通人物「海綿寶寶」在海裡面，會變成什麼顏色嗎？這可是學測的考題！一名網友在社群媒體Threads上發文詢問，求網友解答「有沒有人能通靈到這題」，結果引起超過53萬網友共鳴，底下更有專業網友解出答案竟然是「黑色」，讓人相當好奇。

學測考題問「海綿寶寶在海下60公尺深時，是什麼顏色」，引發熱議。（圖／PIXABAY）

這名網友在Threads上發文，秀出某年的學測考題第33題，題目寫下「在海水面下60公尺處，黃色的海綿寶寶看起來是什麼顏色的？」並給出5個選項，「（A）黑色、（B）黃色、（C）藍色、（D）紅色，以及（E）『看不到』」；原PO絞盡腦汁還是想不出到底會變成什麼顏色，因此向網友討教。

貼文一出，引發網友熱烈討論，「現代黃色海綿通常是非天然的塑膠製品。所以放到海面下60公尺，應該是『垃色』」、「黃色吧，記得黃光能到100米」、「B，由歌詞第一句是誰住在深海的大鳳梨裡，海綿寶寶，可知答案，且深海的定義通常是指水深200公尺以下，陽光無法穿透的區域，故選（B）」、「現實情況其實是E，你有看過那麼清澈的海水嗎」、「肯定是要選E吧」。

水下「光線衰減」原理如何運作？

不過結果令人意外，官方的正確答案是「黑色」，讓不少人相當訝異。對此，有專業網友解答，表示黃色的物體之所以呈現「黃色」，是因為它基本上是反射出紅光與綠光的組合。隨著深度增加，海水會依序吸收不同波長的光線，這個現象稱為光線衰減。在60公尺深時，只剩藍光還存在，不過「黃色物體不能反射藍光」，因此海綿寶寶最後看起來會呈現非常暗或是黑色。

有專業網友指出，海底60公尺處時，只剩藍光可以反射，但海綿寶寶的黃色無法被吸收，因此最終呈現出黑色或是暗色。（示意圖／PIXABAY）

答案一出，讓網友直呼學到一課，大笑「這是什麼百萬小學堂嗎」，不過也有人指出，題目沒有列出觀測者位置、身分、視覺能力，海綿寶寶有多黃、什麼波段、大小等，因此認為出題者似乎不夠嚴謹。

