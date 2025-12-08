一票人「薑母鴨只吃湯＋配料」不吃肉！曝：這樣才賺翻

隨著節氣大雪到來，全台氣溫明顯下降，正式進入冬季進補旺季。然而，向來被視為冬季進補首選的薑母鴨，近期卻在網路上引發熱烈討論。一名網友在社群平台發文表示，每次吃薑母鴨只喝湯跟配料，完全不想碰鴨肉。此文一出立即引發大量共鳴，網友紛紛留言表示認同。

有民眾直言肉質太柴，寧願選擇豆皮、高麗菜等配料；更有人質疑為何沒有單賣湯的選項，甚至建議改吃薑母雞。

有薑母鴨業者現身說明經營實況。該業者透露，薑母鴨店一年僅營業三個月，每天工時至少十二小時，遇上立冬、寒流等旺季更是長達十四小時。

在房租與人事成本壓力下，主要收入確實來自配料銷售，一份不到四百元的薑母鴨，消費者往往需要額外加點配料才能吃飽。

另外亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘指出，大雪節氣後人體氣機趨於收斂，血脈容易凝滯。若保暖不足或體質偏寒，可能出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、腸胃不適等症狀。

他建議民眾作息應早睡晚起，運動以太極、散步等柔和方式為主，避免大量出汗導致陽氣外洩。在飲食調理方面，藍涵鐘醫師建議多攝取薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等溫補食材，減少冰冷瓜果與生冷食物。

同時可透過泡腳、溫敷關元穴與足三里等穴位，以及飲用熱飲等方式，從內而外提升身體暖度。扶原中醫診所醫師洪語謙特別提醒，三高族群與年長者在大雪節氣後需格外注意心血管健康。建議每日規律量測血壓，外出避免清晨低溫時段，並加強頭頸部與足部保暖。

洪語謙醫師強調，冬令進補的重點並非大量食用薑母鴨、羊肉爐等油膩食物，而是透過溫補方式調節體內代謝。過度油膩、辛辣、甜膩的食物反而可能造成身體負擔。

