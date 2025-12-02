票倉麻豆無人選 充滿變數

民進黨台南市議員陳秋宏（右五）出身下營，在本屆市議員第3選區拿下最高票，此次在民進黨台南市長初選力挺立委林俊憲。（程炳璋攝）

台南市議員第3選區有5個行政區，其中麻豆區人口數獨大，但3名現任議員卻都沒有出身此區。下屆市議員選舉不論藍綠或無黨籍，一旦有麻豆在地人士參選，選情勢必增添變數。

第3選區有3席議員名額，選區涵蓋麻豆、下營、六甲、大內、官田等5個行政區。現任議員中，民進黨陳秋宏出身下營、吳通龍出身六甲，國民黨尤榮智也是六甲人。

其中，尤、吳分屬藍綠陣營，2人過去交手多次；本屆議員選舉中，陳秋宏異軍突起拿下最高票、尤第2、吳第3。目前陳尋求連任，尤、吳2人都傳出有意交棒2代，3人都沒有裸退的打算。

廣告 廣告

值得注意的是，此選區以擁有4萬3000多人的麻豆區人口最集中，但現任3人卻無一出身此區。出身麻豆區的無黨籍郭秀珠3年前意外以數百票之差落選，這次似乎無意再戰，也未推出接班人選，麻豆區在明年選戰中，尚未傳出有人出馬。

按人口地理分布，一旦有出身麻豆在地人參選，勢將成為大票倉的吸票機，對現任3人來說無疑都是場硬仗，有機會扯下1席。

另外，此一選區又分屬民進黨立委郭國文、賴惠員的選區，因2人皆有意瞄準8年後的台南市長寶座，不免提早布局自家議員，更增添選情變數。

郭國文拉攏陳秋宏一同支持林俊憲，吳通龍投靠陳亭妃陣營，尤榮智力挺謝龍介，賴惠員若不願缺席未來的台南市長之爭，可能會在這次出手栽培自家人馬參選，讓選情充滿變數。