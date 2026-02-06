票價漲客流不減！台鐵去年客運營收207億 便當8.7億創新高

台鐵公司化進入第二年展現亮眼成績，儘管去年6月實施票價調整，全年度客運收入仍達207.33億元，日運量66.51萬人次雙雙創下歷史新高，現金流轉正，盈餘估計達17億元。台鐵董事長鄭光遠指出，轉型改革已見曙光。

根據台鐵公布數據，去年6月23日票價調整實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較前年同期增加19.02%。總經理馮輝昇表示，去年運量表現不僅回到疫情前水準，更突破歷年新高，票價調整後運量仍成長1.24%，TPASS通勤月票也帶動旅客成長。

附屬事業表現同樣亮眼，去年營收53.33億元，較113年增加12.13%。其中便當收入賺進8.76億元，比113年成長9%；文創商品收入6886萬元，較113年成長15%，便當和文創商品收入均創歷年新高。鐵道觀光方面，去年營收高達1.34億元，成長21%，乘車人次24.97萬也成長35%。

馮輝昇說明，台鐵去年減虧43.6億元，主要來自客運收入成長33.31億元、貨運成長0.29億元、租賃成長0.85億元、餐旅成長0.82億元，加上虧損補貼增加13億元，用人費用減少19億元。

鄭光遠進一步解釋，附屬事業仍是收入兩大支柱，包括資產開發以及便當和夢工廠文創商品。未來1到2年將大幅增加，資產開發收益民國117年後會顯著提升，包括雙子星的資產開發收益，每年預估增加營收10億元以上。

談及票價策略，鄭光遠表示，台鐵票價平均調漲26.8%，理應導致運量減少，但實際上運量不減反增且營收增加。主要採遞遠遞減策略，通勤漲幅較高，搭乘里程5公里以內漲幅50%，50公里到200公里漲幅較少。與高鐵競合關係來看，短程、中程台鐵很有優勢，短程增加3成到4成運量，主要因短途為通勤族剛性需求，車站如中壢、台中都在市區，無需轉乘。

因應此策略，台鐵強化中程直達車服務，如台北到台中直達車只停桃園後直達豐原、台中，節省停留時間。原本僅周末開行的北中直達車，現在每天都有且一天4班，過年期間加開至6班，過年後將常態性開行。

依法規規定，台鐵每兩年可檢討一次票價。馮輝昇指出，票價案將依照立法院和運價公式規定檢討，關鍵在於檢視是否合理反映成本，涉及大環境和成本因素。台鐵預計明年上半年將啟動票價檢討，檢視是否達到票價調漲提報門檻。

