票券商公會攜手集保 迎全球首例永續發展票券

【記者柯安聰台北報導】由金管會及中央銀行指導，票券金融商業同業公會(票券商公會)與集保結算所攜手合作推動的「永續發展票券」制度，於12月9日在台北美福大飯店舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛及中央銀行副總裁嚴宗大共同出席發表會儀式，象徵臺灣金融市場除資本市場之永續發展債券外，貨幣市場永續發展票券的上路，完整了臺灣金融市場之永續發展地圖，對臺灣永續金融市場發展具指標性意義。



本次成果發表會以「推動綠色轉型，實踐永續未來」為主題，呼應金管會2017年綠色金融行動方案，及2024年綠色及轉型金融行動方案，揭示發展各類永續金融商品。臺灣票券市場的融資性商業本票發行企業超過5000家，且以中小型企業為主，短期票券發行期短，如何讓短期資金支應ESG的長期資金需求，使臺灣貨幣市場擁有綠色金融商品，是極大的挑戰。金管會副主委莊琇媛致詞時，特別感謝票券商公會與集保結算所，首次將短期資金工具的商業本票與永續目標完整結合，對臺灣市場意義深遠。







（圖）票券商公會攜手集保結算所，迎來全球首例永續發展票券



票券商公會理事長魏啓林表示，為發展臺灣貨幣市場的綠色金融業務，票券商公會與集保結算所這次共同推出的「永續發展票券」制度，透過票券商公會訂定自律規範，與集保結算所建置資訊傳輸與揭露平台，確保制度嚴謹透明，並與國際永續標準接軌。集保結算所董事長林丙輝表示，為協助票券商和企業輕鬆完成永續發展票券發行作業，集保結算所提供了穩定、高效的後台服務，企業從計畫書、評估報告到發行後報告上傳，承銷票券商審核確認及最後投資人揭露部分，皆透過集保平台完成。在票券商公會、集保結算所的共同努力，及金管會、央行等主管機關的指導下，終於讓臺灣貨幣市場首次擁有綠色金融商品，以永續發展融資性商業本票而言，也是世界首創。



永續發展票券服務自10月20日上線以來，首波已有綠色票券與社會責任票券的發行，發行的企業包括潤隆建設、亞東綠材、全家福與龍寶建設，承銷的票券公司則包括國際票券、兆豐票券、台灣票券及大慶票券，亦有多家銀行相當支持此類商品而投資持有，截至12月8日發行餘額共計新臺幣42.07億元，另亦有多家企業也籌備發行中，彰顯永續發展票券在支持企業轉型與實踐責任投資上也能發揮功能，資本市場與貨幣市場永續金融商品的完整拼圖，將推動臺灣邁向永續金融新時代。（自立電子報2025/12/9）