票券商公會+集保 首創永續發展票券

票券商公會與集中保管結算所，九日舉辦永續發展票券成果發表會。（集保提供）

記者陳建興∕台北報導

票券金融商業同業公會與集中保管結算所九日舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛以及中央銀行副總裁嚴宗大出席，象徵台灣金融市場除資本市場的永續發展債券外，貨幣市場永續發展票券的上路，完整了台灣金融市場的永續發展地圖，對台灣永續金融市場發展具指標性意義。

成果發表會以「推動綠色轉型，實踐永續未來」為主題，呼應金管會二０一七年綠色金融行動方案，以及二０二四年綠色及轉型金融行動方案，揭示發展各類永續金融商品。

台灣票券市場的融資性商業本票發行企業超過五千家，以中小型企業為主。短期票券發行期短，如何讓短期資金支應ＥＳＧ的長期資金需求，使台灣貨幣市場擁有綠色金融商品？是極大的挑戰。莊琇媛致詞時，感謝票券商公會與集保結算所首次將短期資金工具的商業本票與永續目標完整結合，對台灣市場意義深遠。

票券商公會理事長魏啟林表示，為發展台灣貨幣市場的綠色金融業務，公會與集保結算所共同推出「永續發展票券」制度，透過票券商公會訂定自律規範，與集保結算所建置資訊傳輸與揭露平台，確保制度嚴謹透明，與國際永續標準接軌。

集保結算所董事長林丙輝表示，為協助票券商和企業完成永續發展票券發行作業，集保結算所提供穩定、高效的後台服務，企業從計畫書、評估報告到發行後報告上傳，承銷票券商審核確認及最後投資人揭露部分，皆透過集保平台完成。在票券商公會、集保結算所的共同努力，以及金管會、央行等主管機關指導下，讓台灣貨幣市場首次擁有綠色金融商品，以永續發展融資性商業本票而言，也是世界首創。