票券防詐新世代！首創離線防偽驗證技術，大立數位攜手權可易資訊推全新數位票券平台

台灣演唱會近幾年愈來愈多，偽票、黃牛和詐騙亂象層出不窮，為解決現行票券驗證流程中的多重痛點，上櫃化工股大立高（4716）百分之百轉投資的大立數位28日正式宣布，與擁有多項台灣發明專利的權可易資訊公司共同合作，推出全新數位票券平台——「大立售票 T-KI」。此平台以創新科技為核心，結合安全防偽與環保永續理念，為票券市場注入全新動能。

此平台以創新科技為核心，結合安全防偽與環保永續理念，為票券市場注入全新動能。結合手機OTP實名制與不可截QR Code防偽機制，將讓台灣票務市場，邁入安全與便利兼具的數位新紀元。

廣告 廣告

現行票券使用方式中，長期存在多項不便與風險。如：人工驗證實名制：需提前四小時到場驗證，造成時間壓力。或數位票券：常因網路不穩或延遲影響入場體驗；亦存在截圖、側錄造成詐騙的風險；而實體票券易遺失、保存不易，且不符環保趨勢。針對上述問題，「大立售票 T-KI」平台以科技創新全面升級驗證流程，具備三大核心優勢：

- 離線驗證技術：無需網路即可完成即時驗證，確保百分之百入場成功。

- 多重防偽機制：採用獨家加密與驗證技術，杜絕黃牛與偽造票券。

- 落實 ESG 精神：全面減少紙本票券使用，推動綠色活動與環保行動。

大立數位董事長洪玉婷表示：大立高分子從材料化工起家，一路見證台灣產業的變遷。她說，台灣票券市場長期面臨「詐騙、偽造、難驗證」等問題，使消費者缺乏信任，也讓主辦單位承擔風險；這次大立數位攜手權可易資訊，共同打造全新的T-KI數位票券平台，希望結合離線驗證與多重防偽技術，即使在沒有網路的環境下，也能安全驗票、不怕仿冒，讓每位消費者不再為票券煩惱，這不僅是一項技術突破，更是一種「讓信任回到交易現場」的理念實踐。

全新數位票券平台正式上線。左起台灣數位台灣數位票券發展協會榮譽理事長呂昌橖、大立數位股份有限公司董事長洪玉婷、權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥、前警政署署長陳家欽、行政院政務顧問游正田。大立數位提供

這項技術由台灣團隊自主研發，最大亮點在於即使沒網路或訊號，也能即時完成百分之百的票券驗證，解決大型演唱會入場網路壅塞、驗票緩慢的痛點，系統還可有效防止票券翻拍、截圖或錄影偽造，確保每一張票都能追溯來源，「讓假票與黃牛無所遁形」。

前警政署長陳家欽退休後，也首次公開站台力挺T-KI數位票券平台。他在發表會上表示，退休後仍關注台灣詐騙問題，詐騙手法層出不窮，尤其是假票與黃牛現象更是屢禁不止。

陳家欽強調，只有透過具備防偽及溯源技術的數位票券系統，才能真正從源頭切斷金流，準確打擊黃牛與詐騙，防詐科技的應用，也不應只侷限於金融體系，娛樂與生活服務同樣需要科技防線。

現場演繹獨家加密驗證技術，可有效防止黃牛和偽造票券。大立數位提供

全新平台已於今日正式上線，未來將陸續應用於各大演唱會、展覽及大型活動場域。大立數位表示，這不僅是一場技術發表，更是台灣防詐科技與娛樂產業轉型的關鍵時刻，防詐、數位、永續，三大趨勢正式匯流，開啟台灣票務安全的新篇章。

大立數位說，T-KI防詐票券平台也導入粉絲經濟與永續理念，透過整合APP推播互動、線上抽獎與精準行銷，主辦單位能強化與粉絲間的連結，打造高黏著度的品牌生態，上線初期將提供極具誠意的合作方案，誠摯邀請各產業夥伴共同參與；系統全面採用無紙化設計，以數位票券取代傳統紙本，不僅節省資源、減少碳排，攜手推動台灣票券市場數位轉型與永續發展，更實現綠色演唱會與ESG永續目標。