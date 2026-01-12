一票台人去日本就頭痛 內行曝「和穿搭有關」：別穿發熱衣

一名網友在東京旅行時，被室內暖氣折磨到頭痛，短短幾天就吃了4顆頭痛藥，直呼暖氣成了旅行最大的敵人，文章曝光後，引發網友共鳴，過來人提醒最好不要穿發熱衣、高領等保暖衣物，進室內就要把外套脫掉，並補充水分，強調避免厚重穿搭，才能避免悶熱不適。

原PO近日於Threads發文指出，去東京旅遊，幾乎每進室內就會頭痛，尤其飯店和電車的暖氣讓他更是難以忍受，必須靠止痛藥緩解不適，「現在已吃4顆頭痛藥，暖氣變成這趟旅行最大敵人」。

貼文引起熱議，網友也認同冬天的日本室內很悶熱，抱怨中央空調溫度無法調整、窗戶不能打開，電車暖氣吹得更悶，有人形容「飯店整晚吹暖氣像烤箱，悶到快窒息」。

也有過來人提供實用建議，認為穿搭是降低悶熱感的關鍵，在室內應避免穿發熱衣、毛帽、大衣或圍巾，進室內就可以將外套脫掉，並補充水分；室外則選擇保暖外套即可，避免全身厚重穿搭。

網友紛紛留言，「因為室內有暖氣，要避免穿高領，室內不要戴毛帽、穿大衣或圍巾，到室外記得不要一直戴著口罩，要適時拿下呼吸新鮮空氣」、「進室內要穿輕薄透氣，除非大風雪或整天戶外行程，我從不穿發熱衣」、「果真有人和我一樣，悶到不行」、「要開加濕器，有些飯店有附」、「飯店暖氣約28度，吹一整晚很不舒服」、「暖氣悶到快窒息」。

